桃園1年2.1次倉儲火災 籲訂消防規範

桃園市的美福倉儲去年3月10日發生火災，當時大火延燒21天。本報資料照片 桃園市副市長蘇俊賓昨天出席行政院院會，以桃園分析的數據指出，倉儲發生火災機率偏高，建議訂定倉儲消防規範，並因地制宜檢討消防員危險職務加給，適度提高加給，避免造成工作壓力較大的縣市消防人才出走。行政院長陳建仁回應，倉儲管理業的消防管理規範會加速辦理，副院長鄭文燦對調高危險職務加給一事表示會通盤檢討。

蘇俊賓指出，桃園市府統計8年來的火災案件，高風險潛勢工廠類型依序為紡織業1.08%，基本金屬製造業1.04%，化學材料及肥料製造業1.02%，這些是火災發生頻率相對高的產業，但如果把倉儲火災也算進去，每年平均2.1次的倉儲火災，遠高於前述高風險業的發生率，甚至達2倍。

蘇俊賓說，倉儲發生火災機率如此高，卻缺乏專業的消防規範與管理權責，桃園市府已多次建議內政部消防署訂定倉儲消防規範，但尚無進度。

另外，桃園市不少倉儲並非登記倉儲業，營業登記使用是工廠，實際使用卻是倉儲，地方與中央會有好幾個管理單位，目的事業管理機關的管理項目都不同，希望地方與中央的資料庫應該有效對接，並把所掌握的重要資訊提供分享或查詢，共同建立高風險潛勢工廠資料庫，有效運用這些數據資訊來預判風險，也可保障消防弟兄的安全。

蘇俊賓也為桃園消防員爭取危險職務加給加成，主因是高風險潛勢工廠都在桃園，消防勤務繁重，希望比照雙北一級危險職務加給加成調整成一倍，讓桃園消防員有好的環境、合理的待遇。

他說，桃市消防局今年已兩度函報消防署，建議提高桃市消防員危險職務加給，按原支等級數額最高加1倍加成，以外勤分隊為例，危險職務加給為9700元，加成目前是7成6790元，若修正至1倍，可增加2910元。

他表示，各縣市勤務繁重程度不同，需因地制宜檢討，如果過分堅持統一標準，將造成工作壓力較大的縣市人才外流。

陳建仁回應認同桃園觀點，中央與地方資料建置不能各做各的，倉儲業消防管理規範會加速辦理。鄭文燦也回應倉儲消防管理，內政部會有正面處理，至於危險職務加給加成，須考慮各縣市作法，但政院會通盤討論。