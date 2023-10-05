聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／疑煞車失靈撞2車 台中肇事轎車引擎冒煙起火
今晚6點多，台中市42歲張男駕駛白色轎車行經大雅區，疑煞車失靈撞擊前方停等紅燈的李女轎車，再撞蔡男轎車，隨後張男轎車引擎蓋陸續竄出濃濃白煙，隨後起火。所幸警消到場立即撲滅火勢，無人受傷，進一步肇事原因有待釐清。
42歲張男駕駛白色轎車行經大雅區中清路四段左轉民生路一段，行駛路肩疑因剎車失靈，外側車道停等紅燈的47歲李女車輛發生碰撞，張男車輛再擦撞停放路邊的74歲蔡男車輛。
張男車輛前車頭引擎室不明原因冒出陣陣濃煙，隨後起火，導致張男車輛前車頭及左側車身火燒受損，李女車輛右後車身火燒受損，蔡男車輛後車尾保險桿擦損。
所幸雙方駕駛及乘客迅速逃離，無人受傷，警方調查，駕駛均無酒駕，消防車到場滅火，後續將調閱相關影像以釐清案情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言