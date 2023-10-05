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影／疑煞車失靈撞2車 台中肇事轎車引擎冒煙起火

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

今晚6點多，台中市42歲張男駕駛白色轎車行經大雅區，疑煞車失靈撞擊前方停等紅燈的李女轎車，再撞蔡男轎車，隨後張男轎車引擎蓋陸續竄出濃濃白煙，隨後起火。所幸警消到場立即撲滅火勢，無人受傷，進一步肇事原因有待釐清。

42歲張男駕駛白色轎車行經大雅區中清路四段左轉民生路一段，行駛路肩疑因剎車失靈，外側車道停等紅燈的47歲李女車輛發生碰撞，張男車輛再擦撞停放路邊的74歲蔡男車輛。

張男車輛前車頭引擎室不明原因冒出陣陣濃煙，隨後起火，導致張男車輛前車頭及左側車身火燒受損，李女車輛右後車身火燒受損，蔡男車輛後車尾保險桿擦損。

所幸雙方駕駛及乘客迅速逃離，無人受傷，警方調查，駕駛均無酒駕，消防車到場滅火，後續將調閱相關影像以釐清案情。

消防隊人員迅速拉起水線，將起火車輛熄滅。圖／讀者提供
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消防隊人員迅速拉起水線，將起火車輛熄滅。圖／讀者提供
消防隊人員迅速拉起水線，將起火車輛熄滅。圖／讀者提供
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消防隊人員迅速拉起水線，將起火車輛熄滅。圖／讀者提供

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