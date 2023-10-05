快訊

日職／王柏融重返一軍代打安打 火腿本季最終戰好表現

花50元中彩券頭獎800萬 男大生銀行領獎竟被告知「不能兌獎」

不斷更新／連江、澎湖等11縣市明正常上班課 6日各地颱風假一覽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

失聯移工逃14個月見警轉身跳淡水河 搜救20分鐘遭逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

越南籍逃逸移工潘姓男子今天傍晚躲警盤查，轉身從新北市八里區龍形碼頭跳入淡水河，旋即游往對岸淡水方向。警方怕潘男不黯水性恐生意外，趕緊通報119派員到場下船艇搜救。消防員20分鐘後找到潘男載返上岸，警一查赫見是失聯14個月移工帶回偵辦，警詢後依法移送移民署專勤隊收容。

據了解，越南籍潘姓男子（30歲），去年6月29日持工作簽證抵達工作，14個月後他人間蒸發，雇主遍尋不到潘男，只好在今年4月25日通報失聯。今天傍晚5時許，蘆洲警分局龍源所員警許榮晉、張宇光巡邏經過八里區龍米路一段386巷龍形碼頭，見潘男鬼祟藏躲欲趨前盤查。

不料，潘男拒檢轉身跳入淡水河內，旋即往對岸淡水方向游去。員警怕潘男不黯水性恐生意外，趕緊通報119派員到場搜救。經消防人員下船艇於淡水河道來回搜救20分鐘，順利找到潘男協助載返上岸。

沒想到員警一查，赫見潘男是失聯14個月的外籍逃逸移工，檢視他沒有外傷無須就醫，當場帶回派出所偵辦，警詢後依違反入出國及移民法，將潘男移送移民署專勤隊收容。

越南籍失聯移工潘男拒警盤查跳入淡水河，20分鐘後消防員救起，帶回派出所偵辦。記者曾伯愷／翻攝
越南籍失聯移工潘男拒警盤查跳入淡水河，20分鐘後消防員救起，帶回派出所偵辦。記者曾伯愷／翻攝
越南籍失聯移工潘男拒警盤查跳入淡水河，20分鐘後消防員救起，帶回派出所偵辦。記者曾伯愷／翻攝
越南籍失聯移工潘男拒警盤查跳入淡水河，20分鐘後消防員救起，帶回派出所偵辦。記者曾伯愷／翻攝
越南籍失聯移工潘男拒警盤查跳入淡水河，20分鐘後消防員救起，帶回派出所偵辦。記者曾伯愷／翻攝
越南籍失聯移工潘男拒警盤查跳入淡水河，20分鐘後消防員救起，帶回派出所偵辦。記者曾伯愷／翻攝

淡水河 移民署 移工

延伸閱讀

失聯移工躲緝跳淡水河…人不見了 新北消防下船艇救援

影／世界最難！24H不間斷搜救 新北搜救犬勇奪MRT認證

救人無數 花蓮消防員尤世萱獲搜救有功人員獎

南韓YTR試喝「淡水河」 驚見死魚飆髒話

相關新聞

400元開成400萬元！北港肉脯店開出「天價發票」店員嚇壞急求助

雲林1家知名肉脯店中秋連假時發生店員誤開1張400萬元「天價發票」，店家隨後點帳發現有誤，但顧客早已離店，連假街上人潮洶...

失聯移工逃14個月見警轉身跳淡水河 搜救20分鐘遭逮

越南籍逃逸移工潘姓男子今天傍晚躲警盤查，轉身從新北市八里區龍形碼頭跳入淡水河，旋即游往對岸淡水方向。警方怕潘男不黯水性恐...

颱風天桃園南崁溪攔沙壩驚見男浮屍 年約6旬待警追查

桃園市蘆竹區南崁溪今下午3點，民眾在附近散步時發現有人在水中載浮載沉，里長獲悉後立即報警，消防人員出動救生艇前往搜救，由...

失聯移工躲緝跳淡水河…人不見了 新北消防下船艇救援

新北市蘆洲警分局龍源派出所，今天傍晚5時20分左右，於八里區龍米路一段386巷龍形碼頭追捕一名失聯移工，未料失聯移工疑似...

轎車無剎車直接衝入安平運河 駕駛及愛犬順利獲救

台南安平運河下午3時48分許發生一起意外，40多歲歲高姓男子開轎車行經安平路段時，直接衝入安平運河，除駕駛外及車內狗狗受...

玻璃行老闆颱風天趕工不慎受傷 送醫途中攔警車開道急救

台南市許姓玻璃行老闆趁著颱風天休假在店裡趕工作業，沒想到一時不慎左手腕被砂輪機磨傷，當場血流如注，他的妻子擔心救護車趕來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。