失聯移工逃14個月見警轉身跳淡水河 搜救20分鐘遭逮

越南籍逃逸移工潘姓男子今天傍晚躲警盤查，轉身從新北市八里區龍形碼頭跳入淡水河，旋即游往對岸淡水方向。警方怕潘男不黯水性恐生意外，趕緊通報119派員到場下船艇搜救。消防員20分鐘後找到潘男載返上岸，警一查赫見是失聯14個月移工帶回偵辦，警詢後依法移送移民署專勤隊收容。

據了解，越南籍潘姓男子（30歲），去年6月29日持工作簽證抵達工作，14個月後他人間蒸發，雇主遍尋不到潘男，只好在今年4月25日通報失聯。今天傍晚5時許，蘆洲警分局龍源所員警許榮晉、張宇光巡邏經過八里區龍米路一段386巷龍形碼頭，見潘男鬼祟藏躲欲趨前盤查。

不料，潘男拒檢轉身跳入淡水河內，旋即往對岸淡水方向游去。員警怕潘男不黯水性恐生意外，趕緊通報119派員到場搜救。經消防人員下船艇於淡水河道來回搜救20分鐘，順利找到潘男協助載返上岸。