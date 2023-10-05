400元開成400萬元！北港肉脯店開出「天價發票」店員嚇壞急求助

雲林1家知名肉脯店中秋連假時發生店員誤開1張400萬元「天價發票」，店家隨後點帳發現有誤，但顧客早已離店，連假街上人潮洶湧，當事人在尋不著客的情況下更顯心急，驚魂未定報警協助，幸好顧客還在鎮上，順利解除危機，結束一場虛驚。

中秋連假期間有許多外漂遊子返回北港與家人團圓，也有不少觀光客把握假期到北港遊玩，事發的肉脯店上月30日下午店內顧客眾多，負責結帳的店員不慎將1張應為400元的發票開成400萬元，等到點帳時才驚覺數字不對，但該顧客早已不在店內，心急如焚。

北港派出所所長黃子晉說，開錯發票的店員嚇得不知所措，慌亂到直呼自己「心都涼了！」急求警方幫忙找人「尋票」，執勤警員隨即依顧客離去方向調閱沿線監視器，比對畫面後確認該名顧客的停留處，果真在半小時後順利找到人。