轎車無剎車直接衝入安平運河 駕駛及愛犬順利獲救

台南安平運河下午3時48分許發生一起意外，40多歲歲高姓男子開轎車行經安平路段時，直接衝入安平運河，除駕駛外及車內狗狗受困車內，駕駛及狗狗立即爬上車頂，站在車頂呼救，消防局據報後馳往現場，立即丟救生圈給高男後，消防人員下水將他及狗狗救上岸，幸無大礙。

台南消防局隨後將落水高男送往郭綜合醫院，他意識清楚，就醫確認身體狀況。救護人員抵達現場後，立即確認車內人員狀況，確認為一人及一犬，不到10分鐘，消防人員就把人犬救了上岸。車主表示，因車輛無剎車直接撞入運河。

消防局出動9車20人1艇，趕往現場救援，所幸人犬均平安。圍觀民眾不知原因，該車直接衝入運河內，狗狗還會游泳，經丟救生圈後，人犬均被順利救上岸。警方表示，事故原因仍待進一步釐清。