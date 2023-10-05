快訊

不斷更新／颱風假沒了！6縣市明正常上班課 6日停班停課一覽

亞運棒球／中國隊先發投手曝光 5年前壓制中華隊的那個人

消失的28人？連假遊日「整團no show」搞烏龍 旅行社慘賠30萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

轎車無剎車直接衝入安平運河 駕駛及愛犬順利獲救

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南安平運河下午3時48分許發生一起意外，40多歲歲高姓男子開轎車行經安平路段時，直接衝入安平運河，除駕駛外及車內狗狗受困車內，駕駛及狗狗立即爬上車頂，站在車頂呼救，消防局據報後馳往現場，立即丟救生圈給高男後，消防人員下水將他及狗狗救上岸，幸無大礙。

台南消防局隨後將落水高男送往郭綜合醫院，他意識清楚，就醫確認身體狀況。救護人員抵達現場後，立即確認車內人員狀況，確認為一人及一犬，不到10分鐘，消防人員就把人犬救了上岸。車主表示，因車輛無剎車直接撞入運河。

消防局出動9車20人1艇，趕往現場救援，所幸人犬均平安。圍觀民眾不知原因，該車直接衝入運河內，狗狗還會游泳，經丟救生圈後，人犬均被順利救上岸。警方表示，事故原因仍待進一步釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

轎車行經安平路段時，直接衝入安平運河，所幸人犬獲救後，隨後通知拖吊車到場拖吊。記者邵心杰／攝影
轎車行經安平路段時，直接衝入安平運河，所幸人犬獲救後，隨後通知拖吊車到場拖吊。記者邵心杰／攝影
消防人員將駕駛及愛犬救上岸後，將駕駛送醫觀察，狗狗則由警方暫時收容。記者邵心杰／攝影
消防人員將駕駛及愛犬救上岸後，將駕駛送醫觀察，狗狗則由警方暫時收容。記者邵心杰／攝影
消防人員拋丟救生圈，順利將駕駛及愛犬救上岸，幸無大礙。圖／讀者提供
消防人員拋丟救生圈，順利將駕駛及愛犬救上岸，幸無大礙。圖／讀者提供
台南安平運河下午3時48分許發生一起意外，年約48歲男子開轎車行經安平路段時，直接衝入安平運河。記者邵心杰／攝影
台南安平運河下午3時48分許發生一起意外，年約48歲男子開轎車行經安平路段時，直接衝入安平運河。記者邵心杰／攝影

狗狗 台南 車主

延伸閱讀

小犬颱風過境 台南清晨19歲男開車自撞電燈桿 1死2傷

誆就醫「落跑」 國一昨7車連環撞路口封閉全因他肇事

小犬來襲傳災情！ 國軍桃園總院強風吹路樹倒砸中轎車

大巨蛋消防安檢仍未過！後天再複檢 市府：取得使照期程恐再延

相關新聞

颱風天桃園南崁溪攔沙壩驚見男浮屍 年約6旬待警追查

桃園市蘆竹區南崁溪今下午3點，民眾在附近散步時發現有人在水中載浮載沉，里長獲悉後立即報警，消防人員出動救生艇前往搜救，由...

玻璃行老闆颱風天趕工不慎受傷 送醫途中攔警車開道急救

台南市許姓玻璃行老闆趁著颱風天休假在店裡趕工作業，沒想到一時不慎左手腕被砂輪機磨傷，當場血流如注，他的妻子擔心救護車趕來...

轎車無剎車直接衝入安平運河 駕駛及愛犬順利獲救

台南安平運河下午3時48分許發生一起意外，40多歲歲高姓男子開轎車行經安平路段時，直接衝入安平運河，除駕駛外及車內狗狗受...

台人搭機走私陸龜、水獺等30隻動物 最重可判7年併300萬罰金

太誇張！竟有台籍旅客從泰國搭飛機回台，夾帶30多隻野生動物。農業部動植物防疫檢疫署（防檢署）表示，防檢署桃園分署10月4...

正妹警拍片裸聊 原是竹縣警局反詐騙活動

新竹縣警察局辦理「反詐騙影片有獎徵選」活動，各警分局和刑警大隊全體動員拍片，影片獲得民眾按讚數最多前兩名，除可獲2至3千...

國慶連假玩大溪復興熱門景點 桃警推疏導替代路報馬仔

4天國慶連假將至，桃園市知名大溪老街、石門水庫、角板山、小烏來、拉拉山遊樂區景點，預估湧入大批北部民眾出遊踏青，造成周邊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。