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正妹警拍片裸聊 原是竹縣警局反詐騙活動

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹警察局辦理「反詐騙影片有獎徵選」活動，各警分局和刑警大隊全體動員拍片，影片獲得民眾按讚數最多前兩名，除可獲2至3千元獎金，還可記功、嘉獎。第一波主題為「視訊裸聊詐騙」，其中竹東警分局出動正妹女警蘇宇瑄當反詐大使，吸引大批民眾前來按讚；新湖警分局則以幽默的劇本和台詞，影片獲2千3百多人觀看。

新竹縣警察局長林信雄指出，面對層出不斷的詐騙手法，除了強化警方打擊能力外，民眾的識詐知識力更不可忽視。這次廣邀各單位和民眾齊來反詐騙有獎徵稿，正是希望警民共同協力參與擔任反詐種子，向社會大眾推廣防詐及識詐能力。

新竹縣警察局表示，第一波反詐騙影片主題為「視訊裸聊詐騙」，除了開放新竹縣警局各單位參加外，也開放民眾投稿，未來也將陸續推出總共4個反詐騙主題徵稿，包括假投資、假網拍、解除分期等。

新竹縣警察局說明，第一波「視訊裸聊詐騙」徵稿已截止，目前參賽作品均已上傳至「竹縣警好客」粉絲頁，歡迎民眾踴躍按讚投票，投票期限至10月7日止。

新竹縣警察局表示，影片獲讚數第一名者，可獲得3千元獎金，相關有功人員也給予記功、嘉獎；第二名則頒發獎金2千元，相關有功人員也給予記功、嘉獎，獲得佳作者，同樣也有嘉獎勉勵。

新湖警分局則以幽默的劇本和台詞，影片獲2千3百多人觀看。圖／翻攝自「竹縣警好客」粉絲頁
新湖警分局則以幽默的劇本和台詞，影片獲2千3百多人觀看。圖／翻攝自「竹縣警好客」粉絲頁
竹東警分局出動正妹女警蘇宇瑄擔任反詐大使，吸引大批民眾按讚。圖／翻攝自「竹縣警好客」粉絲頁
竹東警分局出動正妹女警蘇宇瑄擔任反詐大使，吸引大批民眾按讚。圖／翻攝自「竹縣警好客」粉絲頁

詐騙 新竹 警察

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