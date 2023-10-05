正妹警拍片裸聊 原是竹縣警局反詐騙活動

新竹縣警察局辦理「反詐騙影片有獎徵選」活動，各警分局和刑警大隊全體動員拍片，影片獲得民眾按讚數最多前兩名，除可獲2至3千元獎金，還可記功、嘉獎。第一波主題為「視訊裸聊詐騙」，其中竹東警分局出動正妹女警蘇宇瑄當反詐大使，吸引大批民眾前來按讚；新湖警分局則以幽默的劇本和台詞，影片獲2千3百多人觀看。

新竹縣警察局長林信雄指出，面對層出不斷的詐騙手法，除了強化警方打擊能力外，民眾的識詐知識力更不可忽視。這次廣邀各單位和民眾齊來反詐騙有獎徵稿，正是希望警民共同協力參與擔任反詐種子，向社會大眾推廣防詐及識詐能力。

新竹縣警察局表示，第一波反詐騙影片主題為「視訊裸聊詐騙」，除了開放新竹縣警局各單位參加外，也開放民眾投稿，未來也將陸續推出總共4個反詐騙主題徵稿，包括假投資、假網拍、解除分期等。

新竹縣警察局說明，第一波「視訊裸聊詐騙」徵稿已截止，目前參賽作品均已上傳至「竹縣警好客」粉絲頁，歡迎民眾踴躍按讚投票，投票期限至10月7日止。