颱風小犬襲台釀1死304傷 近33萬戶曾停電

颱風小犬中心已出海，根據中央災害應變中心今天最新統計資料顯示，全國災情共計2868件，造成1死、304傷，累計曾停電戶數近33萬戶，仍有近7萬戶待修復。聯合新聞網資料照／記者劉學聖攝影 颱風小犬中心已出海，根據中央災害應變中心今天最新統計資料顯示，全國災情共計2868件，造成1死、304傷，累計曾停電戶數近33萬戶，仍有近7萬戶待修復。

中央災害應變中心下午舉行颱風情資研判和工作會報。消防署指出，統計截至下午2時30分止，全國災情共計2868件，以路樹災情1251件居多、其次為民生和基礎設施災情763件。

根據衛福部資料顯示，目前颱風共造成全國1死、304傷，死亡案例為台中市8旬老婦今天上午在住家遭颱風吹破玻璃割傷，造成大出血、送醫不治。

經濟部表示，目前累計至下午3止，曾停電戶數為32萬9000多戶，待修復6萬9000多戶；累計曾停水4513戶，待修復1725戶（屏東縣、台東縣）；基地台災損則為32座（台東綠島與蘭嶼地區），將儘速修復。

交通方面，高速公路強風管制2處，交通部指出，分別為國道3號高屏溪橋以南路段，速限降低至時速70公里，並禁止大型車行駛；以及國道1號373k以南至漁港新生高架路段，速限降低至時速50公里，並禁止大型車行駛。

另外，台鐵今晚6時前全部停駛58列次、部分停駛52列次；公路（省道）預警性封閉7處，分別為台8線、台9線、台20線（2處）、台23線、台24線、台29臨11線；空運國際線取消46班次、國內線取消183班次，海運共有15航線、136航次停航。

菜價方面，農業部說，台北果菜批發市場今天市況轉弱、量減價跌，交易量為1132公噸、平均交易價新台幣44.1元/公斤，較昨天交易量減少19.2%、價格下跌1.6%；西螺果菜市場因雲林縣颱風假，無相關資料。