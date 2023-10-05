新莊公寓碰聲巨響掉落1男送醫不治 警拉封鎖線查死因
劉姓男子今天下午從新北市新莊區住處墜落，當場掉至一樓花圃沒有生命徵象，新北市消防局獲報派員趕抵協助送醫，劉男傷勢嚴重不治身亡。目前警方已連繫死者母親到醫院協助調查，至於確切死因則待後續警方調查釐清。
據了解，劉姓男子（26歲）住在新北市新莊區昌平街一棟公寓，今天下午2時許其他住戶聽到碰聲巨響探頭察看，赫見一男倒臥在一樓花圃。新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視劉男已沒有呼吸心跳，緊急協助送醫急救仍傷重不治。
警方到場拉封鎖線採證，並循線通知劉男母親到醫院協助調查，至於劉男確切死因及動機，則待警方後續調查釐清。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言