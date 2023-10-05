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新莊公寓碰聲巨響掉落1男送醫不治 警拉封鎖線查死因

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

劉姓男子今天下午從新北市新莊區住處墜落，當場掉至一樓花圃沒有生命徵象，新北市消防局獲報派員趕抵協助送醫，劉男傷勢嚴重不治身亡。目前警方已連繫死者母親到醫院協助調查，至於確切死因則待後續警方調查釐清。

據了解，劉姓男子（26歲）住在新北市新莊區昌平街一棟公寓，今天下午2時許其他住戶聽到碰聲巨響探頭察看，赫見一男倒臥在一樓花圃。新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視劉男已沒有呼吸心跳，緊急協助送醫急救仍傷重不治。

警方到場拉封鎖線採證，並循線通知劉男母親到醫院協助調查，至於劉男確切死因及動機，則待警方後續調查釐清。

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新北市新莊區昌平街一棟公寓，今天下午2時許掉落一男送醫後宣告不治，警拉封鎖線採證調查死因。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區昌平街一棟公寓，今天下午2時許掉落一男送醫後宣告不治，警拉封鎖線採證調查死因。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區昌平街一棟公寓，今天下午2時許掉落一男送醫後宣告不治，警拉封鎖線採證調查死因。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區昌平街一棟公寓，今天下午2時許掉落一男送醫後宣告不治，警拉封鎖線採證調查死因。記者曾伯愷／翻攝

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