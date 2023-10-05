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員警扮超商店員學結帳 詐團車手無預警遭逮嚇一跳
42歲卓姓女子疑被詐騙集團以「假投資名義詐騙」160萬多元，心有不甘報警，配合警方與詐團成員相約在彰化市超商面交現金，員警事先布署，為避免起疑，假扮超商店員，學習站櫃台、結帳等，逼真演技讓歹徒沒有起疑，最後順利逮到2名車手，訊後依詐欺罪嫌移送法辦。
警方表示，上月29日卓姓女子到大埔派出所報案，她指稱被詐騙集團以「假投資名義詐騙」160萬多元，願意配合警方抓到歹徒，警方籌畫由女子與該詐騙集團聯繫後相約於至彰化市天祥路一帶超商門市面交60萬元，警方則在店內埋伏。
員警先假扮超商店員，並借來超商店員的背心，還向店內正港的超商店員學習如何站櫃台、擺放貨架商品及結帳等，安排就緒後，果真看到1名男子到超商要向被害人取款，男子當時不知道身旁的店員及顧客都是員警，警方蒐證完成後，立即脫掉超商店員背心，與埋伏在店內的其他員警一擁而上，逮捕該男。
警方隨後又於天祥路段查獲盯哨車手，車手雙雙落網，經帶回詢問後，男子初步坦承受他人指示前往上址收款。警方在二名車手身上共查扣60萬假鈔、智慧型手機共2支、工作證1張、現金收款收據1張，持有的詐騙工作現金144萬多元。
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