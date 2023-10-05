高雄某國中女保全意外死亡 颱風夜晚未及發現

小犬颱風今天為高雄帶來強風，鳳山區某國中近午發現一名59歲張姓女保全，在大門口鐵捲門旁俯臥跪地死亡，警方初步查看張女身體並無外傷。校方指出，保全上班時間應無過勞情形，這名女保全今年三月到學校服務，待師生很親切，已聯絡保全公司和家屬，協助處理後事。

高雄市政府昨宣布晚上6點停班停課，校方表示，昨天下午因為颱風，學生也沒有上第8堂課，大概四點就放學，師生陸續離開學校。保全人員上班是早上7點到11點、下午1點到5點，中間時間由工友替補，所以應沒有過勞的問題。今天上午11點多因有老師到學校，才發現保全異樣。

警方調閱監視影影帶，學校大門鐵門為手動關閉，保全疑是傍晚5點巡視校園要關大門鐵門，不知何故俯臥倒地，原因還在調查中。