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高雄某國中女保全意外死亡 颱風夜晚未及發現

聯合報／ 記者徐如宜石秀華／高雄即時報導

小犬颱風今天為高雄帶來強風，鳳山區某國中近午發現一名59歲張姓女保全，在大門口鐵捲門旁俯臥跪地死亡，警方初步查看張女身體並無外傷。校方指出，保全上班時間應無過勞情形，這名女保全今年三月到學校服務，待師生很親切，已聯絡保全公司和家屬，協助處理後事。

高雄市政府昨宣布晚上6點停班停課，校方表示，昨天下午因為颱風，學生也沒有上第8堂課，大概四點就放學，師生陸續離開學校。保全人員上班是早上7點到11點、下午1點到5點，中間時間由工友替補，所以應沒有過勞的問題。今天上午11點多因有老師到學校，才發現保全異樣。

警方調閱監視影影帶，學校大門鐵門為手動關閉，保全疑是傍晚5點巡視校園要關大門鐵門，不知何故俯臥倒地，原因還在調查中。

校方指出，這名女保全今年三月到學校服務，待師生很親切，也叫的出部分學生的名字，很有服務熱忱。已聯絡保全公司和家屬，協助處理後事。

高雄某國中女警衛昨天傍晚查看鐵門時，突然俯臥跪地，今天上午11時許才被人發現，但已身亡。記者石秀華／翻攝
高雄某國中女警衛昨天傍晚查看鐵門時，突然俯臥跪地，今天上午11時許才被人發現，但已身亡。記者石秀華／翻攝

小犬颱風

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