影／世界最難！24H不間斷搜救 新北搜救犬勇奪MRT認證

新北市消防局特種搜救大隊領犬員羅浩芳與搜救犬Amei，上月底代表台灣遠赴奧地利參加國際搜救犬組織舉辦的國際搜救犬任務能力認證(MRT)，在全球共36組參賽隊伍中以優異成績通過測驗，順利取得國際上最難的認證，是台灣隊史上首次在國外考場通過MRT測驗的隊伍，更是新北參與國際人道救援工作最佳軟實力的展現。

新北市消防局表示，領犬員羅浩芳及搜救犬Amei在過去幾年發生的重大災害中皆趕赴搜救，包括2021年太魯閣號列車出軌事故，及2022年花蓮玉里地震民宅倒塌災害。領犬員羅浩芳及搜救犬Amei積極參加各種搜救犬認證，在取得國內比賽的最高認證成績後，基於想拓展國際視野及驗證我國在搜救犬訓練的成果，因此積極備戰挑戰搜救犬界認證的最高殿堂MRT。

MRT認證是搜救犬最困難的救援任務能力認證，過程中除考驗搜救犬體技能外，對於領犬員的戰術應用、緊急應變能力、犬隻急救處置及搜索標記等能力要求也相當高，在總場次預設的受困者中必須至少找出70%以上的待救者為及格標準。原定賽程為48小時內不間斷執行9個不同場次的搜索(含1場夜間搜索)，但因此次各國參賽隊伍眾多，改以24小時內完成所有搜索場次，更增添此次測驗難度。全世界共有36組報名參加，最後包括台灣在內僅有14組通過認證，這是台灣隊史上首次在國外考場通過MRT測驗的隊伍。