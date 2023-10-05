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小犬颱風持續靠近中 金門小三通明繼續停航1天

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

受到小犬颱風的影響，金門縣今天下午起風速明顯變強，金門氣象站預估風速最強的時間在今晚到明天一整天，金門縣港務處也宣布明（6）日金門往返五通航線全天候停航，後天視颱風動態再行公告。

金門氣象站表示，小犬颱風的風力驚人，預估對金門影響最大的時間在今晚到明天一整天，這段時間不管是陸上強風或海上風浪都很危險，請大家要多注意安全。雨勢的部分大約要明天下午開始才會有一些斷斷續續的短暫陣雨，量不大，但風很強，所以實際在戶外可能還是會覺得雨勢很強勁。

金門縣港務處今天也發出小三通客運停航公告 ，因受「小犬」颱風影響，經與陸方協商，10月6日金門往返五通航線全天候停航，10月7日(星期六)視颱風動態再行公告。

金門縣消防局也表示，金門已列入颱風的海警範圍，預估10月5日傍晚至明天白天距離金門最近；考量沿海風力較強，將於今天下午劃設管制區，沿海、山區及湖庫禁止出入，以維安全。並請相關單位警察局、岸巡隊、國家公園加強轄區巡邏勸導。

考量颱風路徑、強度持續變化，將於今天下午4點災害應變中心二級開設，同步召開工作會報，會議將由秘書長謝世傑主持第一次防颱工作會報。

受到小犬颱風的影響，金門小三通今天停航一天，港務處稍晚也宣布明天小三通繼續停航。記者蔡家蓁／攝影
受到小犬颱風的影響，金門小三通今天停航一天，港務處稍晚也宣布明天小三通繼續停航。記者蔡家蓁／攝影
受到小犬颱風的影響，金門縣上午的風勢還好，預估今天下午起風速明顯變強，目前漁民還未進行吊船作業。記者蔡家蓁／攝影
受到小犬颱風的影響，金門縣上午的風勢還好，預估今天下午起風速明顯變強，目前漁民還未進行吊船作業。記者蔡家蓁／攝影

小犬颱風

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