高雄男不滿女友結新歡劈頭就摑臉 現任護花大打出手全掛彩

高雄劉姓男子與楊女交往20多年，兩人女兒已成人，近日談分手搬出家門，今天他回原住處，發現竟有黃姓男子在屋內，一時醋勁大發，涉嫌摑打楊女，並與黃男大打出手，黃報警稱劉要殺女友，警方趕到場制伏劉，依傷害罪及違反社會秩序維護法移送法辦。

據了解，劉姓男子（58歲）與楊姓女子（55歲）原本同居，房子登記在兩人的女兒名下，雙方最近因感情齟齬，談分手，劉暫先搬離，今天中午，他回原住處要搬一些東西，當楊女開門，他卻發現屋內另有1名陌生人黃姓男子（54歲），怒火中生，大罵楊女，涉嫌摑打楊女。

黃姓男子在屋內衝出，與劉發生拉扯肢體衝突，停手後，黃便打電話報警，稱劉要殺楊姓女子。