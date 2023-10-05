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新北護理師上班遇死劫、被闖紅燈男撞上腦死 家屬忍痛拔管

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市鍾姓護理師前天上班騎機車途中，遭闖紅燈騎士袁男撞上，經送醫急救仍因腦幹顱內出血傷重腦死，家屬忍痛拔管。涉嫌肇事袁男經警詢後依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市消防局本月3日上午8時許獲報，永和區環河東路3段、福和路口發生機車車禍有人受傷，救護人員到場，發現機車騎士鍾姓女子（38歲）全身多處擦挫傷，且疑因頭骨骨折，一度意識不清，另一名機車騎士袁姓男子（21歲）則是肢體多處擦撞傷。

據了解，擔任護理師的鍾女，騎機車於綠燈起步時，遭涉嫌闖紅燈的袁男衝撞，導致袁女頭骨骨折、全身多處擦挫傷，雙雙送醫。鍾女被送到醫院後，醫護人員發現傷者竟是自己同事，而鍾女到院時一度有恢復意識，但突然病情急轉直下，醫院緊急開刀，無奈仍於當天中午12時許宣布因腦幹顱內出血導致腦死。

鍾女的男友和姊姊接獲通知趕到醫院，不忍鍾女受病痛折磨，決定拔管放棄急救。車禍雙方酒測值均為零，涉嫌肇事袁男經警詢後依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市鍾姓護理師前天上班騎機車途中，遭闖紅燈騎士袁男撞上，經送醫急救仍因腦幹顱內出血傷重腦死，家屬忍痛拔管。記者王長鼎／翻攝
新北市鍾姓護理師前天上班騎機車途中，遭闖紅燈騎士袁男撞上，經送醫急救仍因腦幹顱內出血傷重腦死，家屬忍痛拔管。記者王長鼎／翻攝
新北市鍾姓護理師前天上班騎機車途中，遭闖紅燈騎士袁男撞上，經送醫急救仍因腦幹顱內出血傷重腦死，家屬忍痛拔管。記者王長鼎／翻攝
新北市鍾姓護理師前天上班騎機車途中，遭闖紅燈騎士袁男撞上，經送醫急救仍因腦幹顱內出血傷重腦死，家屬忍痛拔管。記者王長鼎／翻攝

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