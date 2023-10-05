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台中阿嬤颱風天開門出意外 門倒玻璃破...割斷右手腕動脈失血亡

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

小犬颱風造成台中死亡災情，台中市大安區一名84歲婦人今在家流血過多，送醫急救不治，警方已報請檢察官相驗，不排除她開關鋁門時，鋁門因風勢強勁被吹倒在地板上，鋁門破裂玻璃刺傷她右手腕動脈，致失血過多死亡。

台中市大甲警分局表示，死亡案發生在今天早上5點20分，大安區大安港路某住所，報案人是阿嬤的丈夫，他說今天早上5點起床，發現妻子倒在大廳地板上，呼叫無反應，且身體周圍地板上都是血跡，大門鋁門玻璃破裂橫倒在大廳地板上，立即通報119送往大甲光田醫院，到院前已無呼吸心跳，經急救後仍不治。

大甲分局偵查隊、鑑識小隊勘查死者及案發現場狀況，死者右側手腕1處刺穿傷口，現場遺有大片血跡及玻璃碎片，不排除死者在開關鋁門時，鋁門因風勢強勁遭吹倒在地板上，導致鋁門破裂玻璃刺傷死者右手腕動脈，致失血過多死亡。

據了解，阿嬤和丈夫同住，她平常都會早起，早上4點30分起床後煮早餐，丈夫約早上5點起床；警方後續報請台中地方檢察署司法相驗，釐清死亡原因。

台中市大安區一名阿嬤今天在家流血過多，送醫急救不治，警方不排除她開關鋁門時，鋁門因風勢強勁遭吹倒在地板上，鋁門破裂玻璃刺傷死者右手腕動脈，致失血過多死亡。圖／警方提供
台中市大安區一名阿嬤今天在家流血過多，送醫急救不治，警方不排除她開關鋁門時，鋁門因風勢強勁遭吹倒在地板上，鋁門破裂玻璃刺傷死者右手腕動脈，致失血過多死亡。圖／警方提供
台中市大安區一名阿嬤今天在家流血過多，送醫急救不治，警方不排除她開關鋁門時，鋁門因風勢強勁遭吹倒在地板上，鋁門破裂玻璃刺傷死者右手腕動脈，致失血過多死亡。圖／警方提供
台中市大安區一名阿嬤今天在家流血過多，送醫急救不治，警方不排除她開關鋁門時，鋁門因風勢強勁遭吹倒在地板上，鋁門破裂玻璃刺傷死者右手腕動脈，致失血過多死亡。圖／警方提供

小犬颱風

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