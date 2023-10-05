小犬颱風來襲 7路段持續預警性封閉、霧台公路樹倒受阻

因應小犬颱風來襲，交通部公路局截至今天中午12點，預警性封閉路段7處路段，另有道路災阻路段1處，台24線27k+000（霧台公路）路樹倒塌，預計今天下午2點開放通行。

公路局表示，截至目前仍預警性封閉路段包括花蓮縣秀林鄉台8線114K+600~131K+500（關原-慈恩）、台東縣太麻里鄉台9線397K+250~398K+600（金崙大橋）、高雄市桃源區台20線93k~98k+700（勤和-復興）、台東縣海端鄉台20線149K~198K+500（向陽-初來）、花蓮縣富里鄉台東縣東河鄉台23線7K~25K+750（豐南村-北源）、屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300（德文路口-神山）、高雄市那瑪夏區台29線臨11便道0K~12K（那瑪夏-五里埔）。 小犬颱風來襲，通往屏東縣霧台鄉的台24線德文路口到神山路段，實施預警性封閉。圖／警方提供