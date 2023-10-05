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新北三重某高中女學生墜2樓 校方通報校安未報警
今天早上11時23分左右新北市三重區一所高中，驚傳一名16歲女學生不知何因從2樓墜落，當場沒有意識。新北市消防局獲報派員前往協助，所幸送醫急救沒有生命危險。目前校方已通報「校園安全暨災害防救通報處理中心」但未報警介入調查，至於確切原因及疑點，仍待校方後續了解釐清。
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