3天前房東找不著 今汐止保長坑溪驚見他成浮屍

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聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市汐止區有民眾今天上午經過保長坑溪河堤時，發現水面上有1具浮屍載浮載沉嚇得立即報警。消防人員將浮屍打撈上岸後，警方確認死者為50歲王男，疑因久病欠債因而輕生。警方調查王男房東昨天因聯繫不上前往住處查看時發現王男留下遺書後失聯，警方採證王男並無外傷排除外力介入，將待相驗釐清死因。

據了解，死者王姓男子的房東因近期皆聯繫不上王男，昨天前往王男住處查看，赫然在屋內發現王男留下的遺書，但王男已無蹤跡，房東立即向汐止分局社后派出所報案。警方發現王男疑因病加上欠債，立即依房東所述王男常出現地點四處搜尋但皆無所獲。

不料今天上午9時許汐止警接獲民眾報案在保長坑溪發現浮屍，警方到場後通知消防人員前來協助，將浮屍拉上岸邊步道。警方採證後確認死者為昨天通報協尋的王姓男子，經調查發現王男2日下午在租屋處留下遺書後，就騎車前往汐平路，將機車停在路邊後就此失聯，研判王男遺體應是被水流順流沖至下游才被發現。經警方鑑識人員採證後，發現王男身上並無明顯外傷，初步排除外力介入，全案將報請檢察官相驗以釐清王男確切死因。

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汐止保長坑溪河堤見浮屍，消防人員將人打撈上岸。記者黃子騰／翻攝
汐止保長坑溪河堤見浮屍，消防人員將人打撈上岸。記者黃子騰／翻攝
汐止保長坑溪河堤見浮屍，警方在場拉起封鎖線採證。記者黃子騰／翻攝
汐止保長坑溪河堤見浮屍，警方在場拉起封鎖線採證。記者黃子騰／翻攝

浮屍 房東 汐止

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