影／高雄婦颱風夜將臨盆 警急開道送醫順利產子

小犬颱風來襲，昨天晚間1名陳姓男子匆匆跑進高雄市警前鎮分局草衙派出所求助，原來他妻子在颱風風勢漸強之際，突然感覺腹部陣痛，可能即將臨盆。員警得悉，趕緊駕駛警車開道，6分鐘內將陳妻送抵醫院，順利產下嬰兒，令陳家人感激不已。

昨天晚間8時20分，高雄受小犬颱風影響颳起強風，47歲的陳姓男子開車停在草衙派出所前，神情緊張，跑進派出所向值班員警求助，說他太太（36歲）懷孕，已接近預產期，突然腹部劇烈陣痛，像快要生產，夫妻倆擔心自行開車可能趕不及去醫院，請警方協助。

當時派出所正準備轄區內的防颱工作，員警吳俊昱、李上達見情況急迫，刻不容緩，當下立刻上警車，為陳姓男子開道，一路開啟警鳴器和警示燈，護送陳妻阮姓女子（36歲）到國軍高雄總醫院。警方表示，原本須耗時約15分鐘的路程，在6分鐘便順利將陳妻送抵醫院。