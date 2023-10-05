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缺錢花用行竊PRADA、FENDI、巴黎世家包包 賤賣3萬多元

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

47歲祈姓女子因為缺錢花用，日前到台北市大安區二手精品店，陸續行竊PRADA、FENDI、巴黎世家包包，價值約10多萬元；她轉手卻以3萬多元賤賣，轄區警方調閱監視器畫面，循線逮捕祈女，警方趕緊追贓，順利將店家被竊包包扣回還給店家。

台北市大安警分局敦化南路派出所，日前接獲多起二手店家內的精品包遭竊案件，警方調閱監視器，掌握竊嫌身形及衣著，鎖定竊嫌為祈姓女子。

祈女因缺錢花用，她從今年七月開始，先到敦化南路一段一間品牌服裝店，以變賣二手皮夾為由，趁店員檢查二手皮夾時，趁機將擺放店內展示區的PRADA水藍色側背包放進隨身袋子內，離開後再竊取FENDI米色水桶包，兩款價值12萬5千元。

相隔多日後，祈女又到大安路一段一間二手名牌館，以相同手法，竊得巴黎世家手提機車包，價值約2萬元，祈女將包包拿到忠孝東路一家二手店，變賣3萬8千元。

祈女食髓知味，又回到第一次行竊包包的品牌服裝店，打算竊取CELINE粉色鯰魚包，店員發覺不對，祈女悻然離去；店家起疑調閱監視器，才發現精品包失竊，向警方報案，警方確認祈女身分後，查緝到案，全案依竊盜罪，函送台北地檢署偵辦。

祈女行竊的巴黎世家包包。記者廖炳棋/翻攝
祈女行竊的巴黎世家包包。記者廖炳棋/翻攝
祈女行竊的PRADA、FENDI包包。記者廖炳棋/翻攝
祈女行竊的PRADA、FENDI包包。記者廖炳棋/翻攝
祈女將竊取的PRADA水藍色包包放入購物袋中。記者廖炳棋/翻攝
祈女將竊取的PRADA水藍色包包放入購物袋中。記者廖炳棋/翻攝
祈女竊取包包後擔心店家發現，挪移旁邊小熊包到原先竊取包包的位置掩飾。記者廖炳棋/翻攝
祈女竊取包包後擔心店家發現，挪移旁邊小熊包到原先竊取包包的位置掩飾。記者廖炳棋/翻攝
店家遭竊取的PRADA水藍色側揹包。記者廖炳棋/翻攝
店家遭竊取的PRADA水藍色側揹包。記者廖炳棋/翻攝
祈女行竊的巴黎世家包包。記者廖炳棋/翻攝
祈女行竊的巴黎世家包包。記者廖炳棋/翻攝

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