小犬暗夜侵襲 機車女騎士閃倒樹摔傷
小犬颱風掃過高雄，昨天深夜及今天凌晨風勢強勁，高雄市小港區路樹遭吹倒，1名女子深夜回家，因路樹倒道路，為了閃避倒樹摔得人仰馬翻，身體多處受傷，送醫後已無大礙。
據了解，昨天深夜至今天凌晨，高雄風勢強勁，高雄市小港區颱沿海三路南下機車道有路樹遭強風吹倒，不巧昨晚9時45分，曾姓女子騎機車路過，天色黑暗，為閃避倒樹摔得人仰馬翻，身體多處受傷。
路人報案後，救護車將曾女送往小港醫院急救，包紮後已無大礙。小港警分局也立即將倒樹殘枝移至路旁，避免再有人因此受傷，
另在今天凌晨零時10分許，小港警分局桂陽派出所員警冒風巡邏，在小港區中安路，發現路樹倒塌，橫阻道路，立刻冒風雨移除倒下的路樹，才讓中安路交通恢復暢通。
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