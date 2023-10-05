快訊

劉德華追求女神遭拒！事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

重創政府形象！圍捕安置狒狒變獵殺 監院糾正桃市府、農業部

獨／基泰忠孝大樓125億交易 背後真實買主可能是這家公司

小犬暗夜侵襲 機車女騎士閃倒樹摔傷

聯合報／ 記者林保光／即時報導

小犬颱風掃過高雄，昨天深夜及今天凌晨風勢強勁，高雄市小港區路樹遭吹倒，1名女子深夜回家，因路樹倒道路，為了閃避倒樹摔得人仰馬翻，身體多處受傷，送醫後已無大礙。

據了解，昨天深夜至今天凌晨，高雄風勢強勁，高雄市小港區颱沿海三路南下機車道有路樹遭強風吹倒，不巧昨晚9時45分，曾姓女子騎機車路過，天色黑暗，為閃避倒樹摔得人仰馬翻，身體多處受傷。

路人報案後，救護車將曾女送往小港醫院急救，包紮後已無大礙。小港警分局也立即將倒樹殘枝移至路旁，避免再有人因此受傷，

另在今天凌晨零時10分許，小港警分局桂陽派出所員警冒風巡邏，在小港區中安路，發現路樹倒塌，橫阻道路，立刻冒風雨移除倒下的路樹，才讓中安路交通恢復暢通。

高雄女子在高雄市小港區閃避倒樹摔傷，警方趕緊移除斷掉的路樹。圖／讀者提供
高雄女子在高雄市小港區閃避倒樹摔傷，警方趕緊移除斷掉的路樹。圖／讀者提供

路樹 小犬颱風

延伸閱讀

小犬吹壞蘭嶼風速計周日搶修 颱風眼牆深厚防強風豪雨

小犬颱風襲桃園5千多戶停電 上午10點仍有約300戶停電

新竹風大無雨 數十起路樹倒塌、招牌掀起 大遠百湧人潮

小犬颱風西移 台11甲線解除封閉恢復通行

相關新聞

小犬颱風釀死 台中84歲嬤睡夢中被倒下玻璃門碎片割傷不治

台中傳出颱風死亡災情，住在台中市大安區的84歲陳黃阿嬤，今天清晨睡覺時，疑被強風吹倒的玻璃門破片割傷，送醫急救不治，警方...

颱風前夕高雄某國中女警衛關鐵門突跪地 1天後發現已死

高雄市鳳山區某國中一名張姓女警衛，昨因小犬颱風來襲，市府宣布晚上停班停課，張女疑欲關鐵門時，身體不適俯臥跪地，由於昨晚風...

新北身障孝子不知母已死伴屍2日 急電里長：媽媽怪怪的

新北市板橋區1名擔任清潔工的吳姓男子患有身心障礙，與中風的73歲母親相依為命，上月30日吳男出門上班時見母親坐在客廳以為...

新北三重某高中女學生墜2樓 校方通報校安未報警

今天早上11時23分左右新北市三重區一所高中，驚傳一名16歲女學生不知何因從2樓墜落，當場沒有意識。新北市消防局獲報派員...

3天前房東找不著 今汐止保長坑溪驚見他成浮屍

新北市汐止區有民眾今天上午經過保長坑溪河堤時，發現水面上有1具浮屍載浮載沉嚇得立即報警。消防人員將浮屍打撈上岸後，警方確...

影／高雄婦颱風夜將臨盆 警急開道送醫順利產子

小犬颱風來襲，昨天晚間1名陳姓男子匆匆跑進高雄市警前鎮分局草衙派出所求助，原來他妻子在颱風風勢漸強之際，突然感覺腹部陣痛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。