小犬暗夜侵襲 機車女騎士閃倒樹摔傷

小犬颱風掃過高雄，昨天深夜及今天凌晨風勢強勁，高雄市小港區路樹遭吹倒，1名女子深夜回家，因路樹倒道路，為了閃避倒樹摔得人仰馬翻，身體多處受傷，送醫後已無大礙。

據了解，昨天深夜至今天凌晨，高雄風勢強勁，高雄市小港區颱沿海三路南下機車道有路樹遭強風吹倒，不巧昨晚9時45分，曾姓女子騎機車路過，天色黑暗，為閃避倒樹摔得人仰馬翻，身體多處受傷。

路人報案後，救護車將曾女送往小港醫院急救，包紮後已無大礙。小港警分局也立即將倒樹殘枝移至路旁，避免再有人因此受傷，