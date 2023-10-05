快訊

劉德華追求女神遭拒！事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

重創政府形象！圍捕安置狒狒變獵殺 監院糾正桃市府、農業部

獨／基泰忠孝大樓125億交易 背後真實買主可能是這家公司

颱風前夕高雄某國中女警衛關鐵門突跪地 1天後發現已死

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市鳳山區某國中一名張姓女警衛，昨因小犬颱風來襲，市府宣布晚上停班停課，張女疑欲關鐵門時，身體不適俯臥跪地，由於昨晚風勢強勁，無人經過校門，直到今天上午11時許才被人發現報警，警消趕抵現場，張女已無氣息身亡。

鳳山警分局過埤派出所警方今天上午11時許，接獲轄內一所國中報案，指保全人員倒臥在校園電動門旁，警方趕抵現場查看，發現是學校聘僱的張姓女警衛（59歲），救護員同步趕抵現場，警消檢視張女發現她早已氣絕身亡。

鑑識人員初步查看張女，發現她身體並無外傷；經調閱監視畫面釐清案情，發現由於市府宣布昨晚停班停課，張女約在傍晚5時許巡視校園之際，疑準備關閉大門鐵門，但人在大門處時，疑因身體不適俯臥跪地，過程中，並無其他人經過，也無外力介入。

由於昨晚小犬狂風吹襲，街上少有人煙，直到今天上午11時許，才被人發現倒在鐵門處；警方表示，有關張女確切死因，將報請高雄地檢署檢察官進行後續相驗，釐清死因。

高雄某國中女警衛昨天傍晚查看鐵門時，突然俯臥跪地，今天上午11時許才被人發現，但已身亡。記者石秀華／翻攝
高雄某國中女警衛昨天傍晚查看鐵門時，突然俯臥跪地，今天上午11時許才被人發現，但已身亡。記者石秀華／翻攝
高雄某國中女警衛昨天傍晚查看鐵門時，突然俯臥跪地，今天上午11時許才被人發現，但已身亡。記者石秀華／翻攝
高雄某國中女警衛昨天傍晚查看鐵門時，突然俯臥跪地，今天上午11時許才被人發現，但已身亡。記者石秀華／翻攝

停班停課 小犬颱風

延伸閱讀

無懼颱風新光三越周年慶湧人潮 吳昕陽：首日再創新高

小犬吹壞蘭嶼風速計周日搶修 颱風眼牆深厚防強風豪雨

小犬颱風襲桃園5千多戶停電 上午10點仍有約300戶停電

小犬颱風西移 台11甲線解除封閉恢復通行

相關新聞

小犬颱風釀死 台中84歲嬤睡夢中被倒下玻璃門碎片割傷不治

台中傳出颱風死亡災情，住在台中市大安區的84歲陳黃阿嬤，今天清晨睡覺時，疑被強風吹倒的玻璃門破片割傷，送醫急救不治，警方...

颱風前夕高雄某國中女警衛關鐵門突跪地 1天後發現已死

高雄市鳳山區某國中一名張姓女警衛，昨因小犬颱風來襲，市府宣布晚上停班停課，張女疑欲關鐵門時，身體不適俯臥跪地，由於昨晚風...

新北身障孝子不知母已死伴屍2日 急電里長：媽媽怪怪的

新北市板橋區1名擔任清潔工的吳姓男子患有身心障礙，與中風的73歲母親相依為命，上月30日吳男出門上班時見母親坐在客廳以為...

小犬颱風嘉縣傳災情 摔車、路樹砸傷已10人受傷送醫

「小犬颱風」雖然目前沒有帶來雨水但強風侵襲造成嘉義縣民摔車、遭路樹砸傷等，已有10名縣民受傷送醫。縣長翁章梁指示加快搶修...

感應鎖車主要小心！2歲童突遭鎖車內熱半小時破窗救出

車輛有所謂無鑰匙啟動系統（Keyless Start System）、感應式車門鎖車主要小心！尤其是有嬰幼兒的家長。台南...

新北查獲電子菸製造工廠、菸彈市價近千萬

菸害防制法新制在今年3月22日修法上路，新北市昨（4日）查獲一處電子菸製造工廠，是推動新法後的國內首宗案例。現場查有非法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。