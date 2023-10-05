颱風前夕高雄某國中女警衛關鐵門突跪地 1天後發現已死
高雄市鳳山區某國中一名張姓女警衛，昨因小犬颱風來襲，市府宣布晚上停班停課，張女疑欲關鐵門時，身體不適俯臥跪地，由於昨晚風勢強勁，無人經過校門，直到今天上午11時許才被人發現報警，警消趕抵現場，張女已無氣息身亡。
鳳山警分局過埤派出所警方今天上午11時許，接獲轄內一所國中報案，指保全人員倒臥在校園電動門旁，警方趕抵現場查看，發現是學校聘僱的張姓女警衛（59歲），救護員同步趕抵現場，警消檢視張女發現她早已氣絕身亡。
鑑識人員初步查看張女，發現她身體並無外傷；經調閱監視畫面釐清案情，發現由於市府宣布昨晚停班停課，張女約在傍晚5時許巡視校園之際，疑準備關閉大門鐵門，但人在大門處時，疑因身體不適俯臥跪地，過程中，並無其他人經過，也無外力介入。
由於昨晚小犬狂風吹襲，街上少有人煙，直到今天上午11時許，才被人發現倒在鐵門處；警方表示，有關張女確切死因，將報請高雄地檢署檢察官進行後續相驗，釐清死因。
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