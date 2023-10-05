新北身障孝子不知母已死伴屍2日 急電里長：媽媽怪怪的

新北市板橋區1名擔任清潔工的吳姓男子患有身心障礙，與中風的73歲母親相依為命，上月30日吳男出門上班時見母親坐在客廳以為母親睡著，不料回家後見母親仍坐在客廳，吳男2天來叫喚皆無回應，直到2日上午吳男驚覺有異告知里長「媽媽怪怪的」，里長前來查看赫見吳母已明顯死亡，吳男至少伴屍2天。

據了解，有輕微身心障礙的吳姓男子平時擔任清潔工，與73歲母親同住在板橋區1棟社區大樓，吳母因今年初中風後不良於行只能坐在輪椅上，生活起居全由兒子吳男照料。上月29日晚間吳男與母親吃完晚餐後就回房休息，母親則在客廳坐在輪椅上休息。30日清晨吳男出門上班時見母親仍坐在客廳輪椅上，但上半身前傾趴在大腿上，吳男以為母親睡著了於是正常出門上班。

但當天下午吳男下班回家後發現母親仍是同樣姿勢，上前叫喚母親均無回應，吳男並未察覺異常，本月1日吳男正常上下班，回家後再次叫喚母親也無回應，隔天（2日）上午吳男見母親仍是一動不動驚覺有異，不知該如何處理只好致電里長表示：「媽媽怪怪的不會動了。」