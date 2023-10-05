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感應鎖車主要小心！2歲童突遭鎖車內熱半小時破窗救出

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

車輛有所謂無鑰匙啟動系統（Keyless Start System）、感應式車門鎖車主要小心！尤其是有嬰幼兒的家長。台南永康就有2歲女童家長才下車，車門就突然自動關閉上鎖，受困半小時員警不得已打破車窗救人。有業者表示，某些車種感應鎖似乎「特別靈敏」，已不止一次車主才下車關車門，甚至還沒下車就自動鎖門，車主最好記得隨身攜帶，防止意外。

永康警分局表示，永康區陳姓婦人昨天下午車停永康總圖書館地下停車場，熄火下車時將感應鑰匙留在車內，在準備打開後座抱女兒下車時，車門突然自動上鎖，兩歲女童嚇得在車內嚎啕大哭，車主焦急四處求救，路人協助報警，因為幼兒受困已半小時，員警只好用警棍擊破車窗，救出受困女童。

無鑰匙啟動系統可讓駕駛不使用傳統金屬鑰匙，以電子鑰匙或手機、遙控器等無線傳輸訊號完成車輛解鎖、上鎖、啟動和關閉等取代傳統金屬鑰匙手動操作。不過今年已連續傳出多起車主還沒下車，或下車才要到後座、後車廂拿物品時突然上鎖案例。

永康分局大橋派出所長王棋賝指出，警員童子峰、吳奕坤昨天下午獲報有幼童受困車內，得知已受困20多分鐘，車主又表示聯繫有備用鑰匙的公公在安南區，趕到場至少也需20多分鐘，員警擔憂地下室悶熱，車內密閉空間空氣稀薄，加上女童遭受驚嚇嚎啕大哭、滿頭大汗，再等待下去恐會因熱傷害而危險，與陳女短暫溝通同意後，決定立即破窗將女童救出。

警方表示，因女童坐後座兒童座椅，員警為避免擊破玻璃時，碎玻璃噴濺波及，決定擊破駕駛座玻璃，女童救出後緊緊抱著媽媽，驚魂未定所幸並無大礙，「陳女焦急的心也隨之放下，頻向員警致謝，感謝員警當機立斷，英勇救援」。

分局長甘炎民呼籲，現今車輛多有Keyless免鑰匙系統，下車時須注意是否將車鑰匙隨身攜帶，避免出現反鎖而鑰匙遺留車內的窘況發生，「本案同仁心繫女童安危，當機立斷並小心破窗救援，讓民眾安心深獲民眾肯定，此積極服務精神殊值嘉許。」

感應鎖車主要小心！2歲童突遭鎖車內熱半小時被迫破窗救人。記者周宗禎／翻攝
感應鎖車主要小心！2歲童突遭鎖車內熱半小時被迫破窗救人。記者周宗禎／翻攝
感應鎖車主要小心！2歲童突遭鎖車內熱半小時被迫破窗救人。記者周宗禎／翻攝
感應鎖車主要小心！2歲童突遭鎖車內熱半小時被迫破窗救人。記者周宗禎／翻攝

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