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台中男騎士下班掉落電線打中重傷 大甲區公所加強巡視

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

林姓男子昨天傍晚下班騎車要回家時，在台中市大甲區北堤東路被掉落的路燈電纜線擊中拌倒，重傷送醫，大甲區長顏金源今天表示，公所獲報後立即處理，今天持續加強巡視強風過後災情。

大甲區長顏金源表示，昨天大甲區風勢猛烈，大甲區共接獲21件災情，9成是樹倒，也有招牌掉落，都立即派人處理，北堤東路的電線掉落，應該也是強風吹落，警方和區公所人員立即處理，並移除掉落的電線，也會持續加強巡視道路安全。

台中海線昨天一整天都有強風，台中市大甲警分局今天說明，昨天下午5點17分，中市大甲區北堤東路一處路燈電纜線掉落，34歲林姓男子騎機車，沿北堤東路外側車道東往西直行，前車頭與因颱風吹落地面的電纜線發生碰撞，林男倒地受傷，肋骨斷裂，送大甲光田醫院就醫。

林姓男子被送到光田醫院大甲分院急救，他傷勢重，左鎖骨、左肋骨骨折，他家人說，林男在水泥廠上班，昨天下班返家路上被掉落的電纜線擊中，才騎出公司沒多久就發生事故。

強陣風狂掃大台中地區，尤其海線地區更曾出現近11級強陣風，風勢強勁造成沿海各區皆有纜線被強風吹斷，陸續傳出停電事故。

一名男子昨天下班時，騎車經過台中市大甲區北堤東路，被掉落的電線打中受傷，員警到場警戒處理。圖／警方提供
一名男子昨天下班時，騎車經過台中市大甲區北堤東路，被掉落的電線打中受傷，員警到場警戒處理。圖／警方提供
一名男子昨天下班時，騎車經過台中市大甲區北堤東路，被掉落的電線打中受傷，員警到場警戒處理。圖／警方提供
一名男子昨天下班時，騎車經過台中市大甲區北堤東路，被掉落的電線打中受傷，員警到場警戒處理。圖／警方提供
一名男子昨天下班時，騎車經過台中市大甲區北堤東路，被掉落的電線打中受傷。記者游振昇／翻攝
一名男子昨天下班時，騎車經過台中市大甲區北堤東路，被掉落的電線打中受傷。記者游振昇／翻攝

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