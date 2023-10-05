台中男騎士下班掉落電線打中重傷 大甲區公所加強巡視

林姓男子昨天傍晚下班騎車要回家時，在台中市大甲區北堤東路被掉落的路燈電纜線擊中拌倒，重傷送醫，大甲區長顏金源今天表示，公所獲報後立即處理，今天持續加強巡視強風過後災情。

大甲區長顏金源表示，昨天大甲區風勢猛烈，大甲區共接獲21件災情，9成是樹倒，也有招牌掉落，都立即派人處理，北堤東路的電線掉落，應該也是強風吹落，警方和區公所人員立即處理，並移除掉落的電線，也會持續加強巡視道路安全。

台中海線昨天一整天都有強風，台中市大甲警分局今天說明，昨天下午5點17分，中市大甲區北堤東路一處路燈電纜線掉落，34歲林姓男子騎機車，沿北堤東路外側車道東往西直行，前車頭與因颱風吹落地面的電纜線發生碰撞，林男倒地受傷，肋骨斷裂，送大甲光田醫院就醫。

林姓男子被送到光田醫院大甲分院急救，他傷勢重，左鎖骨、左肋骨骨折，他家人說，林男在水泥廠上班，昨天下班返家路上被掉落的電纜線擊中，才騎出公司沒多久就發生事故。