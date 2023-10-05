影／老翁深夜騎車搖晃被攔下 清水警知原因後堅決不讓離開

台中市清水警分局員警日前凌晨巡邏，看到一名老翁騎機車搖晃，員警攔下他盤查， 老翁說：「我生活不順，騎車要去找高美海邊」，員警當場回「今天不會讓你走，你講那句話我聽得懂」，帶他回派出所，通知家人帶回關心。

台中市清水警分局光華派出所副所長詹金都、警員陳羿廷本月2日凌晨零時45分巡邏時，發現75歲林姓老翁騎車時疑似精神不濟，左右搖晃，攔下他盤查。

警方發現老翁臉色沉重，關懷詢問後，才知他住大里，獨自一人騎車到沙鹿，警方再問他到沙鹿做何事時，老翁突如其來一句「我生活不順，騎車要去找高美海邊」，2警當場一驚，副所長明確向老翁表示，「今天不會讓你走，你講那句話我聽得懂」，立即關懷、開導及傾聽老翁吐露心聲，同時另名員警聯繫老翁家人到場。

警方將老翁帶回派出所休息，等待家屬到來期間，持續傾聽老翁訴苦，勸導，終於讓老翁打消想不開的念頭，願意跟家人回家，化解一場危機；老翁兒子對於員警即時攔住父親，化解危機深表感激。

光華所所長陳俊佑表示，人人應珍重自己生命，若有困難應及時尋求相關單位幫助或撥打生命線專線請求協助。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線