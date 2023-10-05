快訊

亞運射箭／拚到最後3箭 中華隊1分不敵印度「銀恨」

國民黨團揭進口豬肉每公斤補助6元 砸3億穩豬價無效

彈跳逃生闖一片天、失去腿成英雄 那些地獄門前一遊的飛官

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／老翁深夜騎車搖晃被攔下 清水警知原因後堅決不讓離開

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水警分局員警日前凌晨巡邏，看到一名老翁騎機車搖晃，員警攔下他盤查， 老翁說：「我生活不順，騎車要去找高美海邊」，員警當場回「今天不會讓你走，你講那句話我聽得懂」，帶他回派出所，通知家人帶回關心。

台中市清水警分局光華派出所副所長詹金都、警員陳羿廷本月2日凌晨零時45分巡邏時，發現75歲林姓老翁騎車時疑似精神不濟，左右搖晃，攔下他盤查。

警方發現老翁臉色沉重，關懷詢問後，才知他住大里，獨自一人騎車到沙鹿，警方再問他到沙鹿做何事時，老翁突如其來一句「我生活不順，騎車要去找高美海邊」，2警當場一驚，副所長明確向老翁表示，「今天不會讓你走，你講那句話我聽得懂」，立即關懷、開導及傾聽老翁吐露心聲，同時另名員警聯繫老翁家人到場。

警方將老翁帶回派出所休息，等待家屬到來期間，持續傾聽老翁訴苦，勸導，終於讓老翁打消想不開的念頭，願意跟家人回家，化解一場危機；老翁兒子對於員警即時攔住父親，化解危機深表感激。

光華所所長陳俊佑表示，人人應珍重自己生命，若有困難應及時尋求相關單位幫助或撥打生命線專線請求協助。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

台中市清水警分局光華派出所員警2日凌晨巡邏時，發現一名老翁騎機車疑似精神不濟，左右搖晃，攔下盤查後帶回派出所休息。圖／警方提供
台中市清水警分局光華派出所員警2日凌晨巡邏時，發現一名老翁騎機車疑似精神不濟，左右搖晃，攔下盤查後帶回派出所休息。圖／警方提供

延伸閱讀

影／樹倒災情頻傳…強風吹倒沙鹿樹壓損轎車 警管制交通

彰化老翁騎單車買樂透隔日現蹤雲林 失蹤28天...家屬懸賞20萬尋人

影／交通事故坐聽老翁長篇碎念 網友歪樓：女司機滿正的！

影／就想吃甘蔗！七旬老翁早上士林出發 一路問到蘆洲天黑迷路

相關新聞

台中男騎士下班掉落電線打中重傷 大甲區公所加強巡視

林姓男子昨天傍晚下班騎車要回家時，在台中市大甲區北堤東路被掉落的路燈電纜線擊中拌倒，重傷送醫，大甲區長顏金源今天表示，公...

影／老翁深夜騎車搖晃被攔下 清水警知原因後堅決不讓離開

台中市清水警分局員警日前凌晨巡邏，看到一名老翁騎機車搖晃，員警攔下他盤查， 老翁說：「我生活不順，騎車要去找高美海邊」，...

iPhone 15新上市 詐團咬緊14「這特性」她險遭詐

近期iPhone 15系列發表並銷售，詐騙集團看準時機跟風，盜用民眾社群帳號，大降價假賣iPhone 14，真詐財。詐團...

偷超商店員手機解鎖不成 台南竊嫌返回想歸還卻速被逮

台南45歲梁姓男子昨天上午10時許在安平區超商時，趁王姓店員製作飲料時，將櫃台收銀機旁的1支手機偷走揣在懷中，店員發現後...

假投資真詐財女遭騙50萬 誘出車手新北警埋伏超商逮2人

錢姓女子透過網路一則投資廣告加入LINE「投資賺錢為前提」群組，匯出50萬元投資買股。這個月16日詐團以她申購股票成功，...

獨／合法僅6輛！非法豪華靈車多到...殯葬業：直轄市只有高雄

不少喪家講求面子，舉辦告別式後，會租用豪華靈車來再送亡者走完「人生最後一哩路」，但有殯葬業者投訴，高雄大多數的豪華靈車都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。