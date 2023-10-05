iPhone 15新上市 詐團咬緊14「這特性」她險遭詐

近期iPhone 15系列發表並銷售，詐騙集團看準時機跟風，盜用民眾社群帳號，大降價假賣iPhone 14，真詐財。詐團假冒為72歲張姓婦人好友，誆稱友人在販售iPhone 14原廠手機，售價下殺1萬5千元，婦人還以為撿到便宜，到超商差點購買等值點數交易，所幸超商店員察覺有異，及時通報警方阻詐。

詐諞集團看準iPhone手機商機，趁著iPhone 15新發表，在網路上冒充張姓婦人好友，鼓吹iPhone 14此時不值錢，有店家便宜出售只要保本價1萬5千元，讓原本就想添購新手機的張婦心動，前天下午5點多到指定超商要購買點數。

超商店員發現七旬婦人沒有玩遊戲，卻要購買上萬元的虛擬點數，詢問用途時婦人卻支吾其詞，店員機警報警。豐原警分局頂街派出所員警温濠圳、林柏翔到場，得知原委後，先安撫張婦緊張的情緒。

警方請張婦以手機聯繫上該名好友，才知道好友的臉書帳號遭盜用，員警向其說明此為常見的詐騙手法，切勿聽信對方指示購買點數或匯款，張婦得知自己險遇詐騙後，感謝警民的熱心協助。