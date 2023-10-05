偷超商店員手機解鎖不成 台南竊嫌返回想歸還卻速被逮

台南45歲梁姓男子昨天上午10時許在安平區超商時，趁王姓店員製作飲料時，將櫃台收銀機旁的1支手機偷走揣在懷中，店員發現後報警，未料，手機無法解鎖，梁重返超商想藉機放回，卻被店員發現，市警四分局安平派出所獲報後立即動員奔赴超商將他緝捕到案。

警方調查，梁在超商內瞥見放在收銀機旁的手機，趁店員忙碌不注意，順手牽羊將手機揣在懷中，等到店員處理完結帳人潮後，驚覺放在一旁的手機不翼而飛，連忙向派出所報案，警方也立即爭取時間，調閱周邊監視器掌握其騎乘機車車牌號碼，已通知他到案說明，但未到案。