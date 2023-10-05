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偷超商店員手機解鎖不成 台南竊嫌返回想歸還卻速被逮
台南45歲梁姓男子昨天上午10時許在安平區超商時，趁王姓店員製作飲料時，將櫃台收銀機旁的1支手機偷走揣在懷中，店員發現後報警，未料，手機無法解鎖，梁重返超商想藉機放回，卻被店員發現，市警四分局安平派出所獲報後立即動員奔赴超商將他緝捕到案。
警方調查，梁在超商內瞥見放在收銀機旁的手機，趁店員忙碌不注意，順手牽羊將手機揣在懷中，等到店員處理完結帳人潮後，驚覺放在一旁的手機不翼而飛，連忙向派出所報案，警方也立即爭取時間，調閱周邊監視器掌握其騎乘機車車牌號碼，已通知他到案說明，但未到案。
然而，梁沒想到手機設有密碼，本想若無其事地將手機放回，在店外徘徊之際，被店員察覺並迅速通知派出所。因為超商距離派出所僅有短短80公尺，5名員警迅速趕赴現場，在店員的協助下成功將他帶返偵辦，警方詢問後，將他竊取的手機發還店員，並依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。
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