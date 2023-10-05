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假投資真詐財女遭騙50萬 誘出車手新北警埋伏超商逮2人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

錢姓女子透過網路一則投資廣告加入LINE「投資賺錢為前提」群組，匯出50萬元投資買股。這個月16日詐團以她申購股票成功，要求交割256萬元現金，錢女察覺有異報警協助，經警了解確認就是詐騙，由錢女誘出詐團成員，於18日中午埋伏新北市五股區當場逮捕車手及監控手，警詢後依法究辦。

據了解，錢姓女子（49歲）日前透過臉書社群看見一則假投顧公司投資廣告，吸引被害錢女加入LINE「投資賺錢為前提」群組，對方誆以「穩賺不賠」、「高獲利」、「資深老師帶領」等話，成功騙得錢女匯出50萬元投資買股。

這個月16日詐團以她成功申購到股票，要求交割面交256萬元現金，錢女察覺異樣求助轄區派出所。警方一聽當場告知這就是詐騙伎倆，商請錢女協助誘出詐團成員，於這個月18日中午前往新北市五股區成泰路三段一家超商面交。

當天警方埋伏在外，見錢女與車手何男（24歲）交付之際衝出逮人，隨後又在超商逮捕監控手陳男（24歲），現場查扣手機2台、偽造證件、印章及贓款等證物，一併帶回偵辦，警詢後依詐欺、洗錢防制法、偽造文書等罪嫌移送法辦。

蘆洲警分局成州所所長李延昱呼籲，投資理財應透過正式管道，透過銀行開立股票帳戶進行股票操作，勿輕信網路標股廣告，以免誤入詐騙集團圈套，損失金錢還有可能變成洗錢人頭帳戶。

警方埋伏於新北市五股區一間超商外，當場逮捕面交車手、監控手兩人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
警方埋伏於新北市五股區一間超商外，當場逮捕面交車手、監控手兩人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
警方埋伏於新北市五股區一間超商外，當場逮捕面交車手、監控手兩人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
警方埋伏於新北市五股區一間超商外，當場逮捕面交車手、監控手兩人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
警方查扣贓款及證物。記者曾伯愷／翻攝
警方查扣贓款及證物。記者曾伯愷／翻攝
警方埋伏於新北市五股區一間超商外，當場逮捕面交車手、監控手兩人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
警方埋伏於新北市五股區一間超商外，當場逮捕面交車手、監控手兩人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
警方埋伏於新北市五股區一間超商外，當場逮捕面交車手、監控手兩人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
警方埋伏於新北市五股區一間超商外，當場逮捕面交車手、監控手兩人，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

詐騙集團

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