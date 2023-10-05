快訊

中颱小犬襲蘭嶼災情重！房子垮了、車子翻了 加油站油槍吹走了

氚濃度未超標！日本今早開始排放第二輪福島核汙水 預計17天排7800噸

颱風天買哪種菜最便宜？「這種菜」1包不用20元主婦們激推

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／合法僅6輛！非法豪華靈車多到...殯葬業：直轄市只有高雄

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

不少喪家講求面子，舉辦告別式後，會租用豪華靈車來再送亡者走完「人生最後一哩路」，但有殯葬業者投訴，高雄大多數的豪華靈車都是非法車輛，根本不能上路。高雄區監理所表示，高雄目前僅6輛合法靈車，大多數的靈車都是非法靈車，經查獲都要依法告發。

投訴人表示，非法靈車多是利用賓士、寶馬、保時捷等豪華品牌的休旅車或轎車，2至3輛舊車或事故車拼裝加長，驗車無法過關，只好掛上原車牌或其他車牌，甚至根本不掛車牌就上路，有時還會行駛在高速公路上，根本就是活動的「幽靈車」，萬一發生意外，保險不理賠，對其他用路人來說，相當危險。

投訴人說，台南、新北等直轄市政府，對於非法靈車取締度高，殯葬業者都已經使用合法靈車，甚至還有業者花費數百萬元，購置合法進口的日本原裝Alphard來當靈車，「能看到非法靈車的直轄市，恐怕只剩高雄！」

記者依爆料人指示，在高雄市立殯儀館的停車場發現多輛非法靈車，除此之外還有車頂載著神像的「佛祖車」。有民眾說，靈車載運亡者走最後一程，「何必計較這麼多！」但也有人說，靈車沒有車牌，無法投保，開車時會刻意閃躲，否則撞上了保險無法出險，晦氣又破財。

高雄區監理所表示，高雄目前僅6輛合法靈車，廠牌分別是凱迪拉克、福斯 、克萊斯勒、瑞獅， 這些車輛通常本身就設計成靈車，或是車廂夠大，合法進口來台並通過監理單位檢驗過關，才能成為合法上路的靈車。

高雄區監理所指出，其他經過改裝加長的靈車，因為無法通過安全審驗，領不到牌照，殯葬業者通常亂掛車牌，或用花圈、死者照片遮擋車牌，規避警方查緝，如被查獲，會依法告發。

高雄市警局交通大隊說，非法靈車行駛在一般道路時，用花圈遮蔽車牌或根本沒掛牌，違反道路交通管理處罰條例，汽車所有人會被開罰3600元以上1萬800元以下罰鍰，並禁止其行駛，車輛也會沒入。

一輛保時捷休旅車改裝成的靈車，在車後懸掛花圈遮住車牌，行駛在高雄市大寮區省道台一線。記者王勇超／攝影
一輛保時捷休旅車改裝成的靈車，在車後懸掛花圈遮住車牌，行駛在高雄市大寮區省道台一線。記者王勇超／攝影
高雄市立殯儀館停車場內可看到沒掛車牌的賓士佛祖車。記者王勇超／攝影
高雄市立殯儀館停車場內可看到沒掛車牌的賓士佛祖車。記者王勇超／攝影
一輛賓士加長靈車停放在高雄市立殯儀館停車場。記者王勇超／攝影
一輛賓士加長靈車停放在高雄市立殯儀館停車場。記者王勇超／攝影

延伸閱讀

高雄2男小犬夜歡唱 拆帳擺不平拿酒杯互K雙雙掛彩

影／小犬侵襲高雄吹斷路樹枝幹 當頭擊中騎機車2女影像曝

中颱小犬撲台 高雄11家百貨商場10月5日暫停營業

高雄風勢漸大 已預防性撤離134人

相關新聞

獨／合法僅6輛！非法豪華靈車多到...殯葬業：直轄市只有高雄

不少喪家講求面子，舉辦告別式後，會租用豪華靈車來再送亡者走完「人生最後一哩路」，但有殯葬業者投訴，高雄大多數的豪華靈車都...

小犬颱風過境 台南清晨19歲男開車自撞電燈桿 1死2傷

小犬颱風來襲，台南清晨5時8分在和緯路五段與華平路口傳出自撞事故，19歲許姓男子開車，車內搭載林姓、方姓2名友人，一車3...

高雄2男小犬夜歡唱 拆帳擺不平拿酒杯互K雙雙掛彩

謝姓男子和李姓男子昨晚颱風夜相約到高雄市一家小吃部歡唱，喝到今晨1時40分許，因包廂費如何分攤起口角，進而拳腳相向，還拿...

獨／譏有鋼砲警車卻沒能力開 警找Andy老爹賽車訓專抓山道猴

新北市警局上月獲鶯歌低調董座捐贈俗稱小鋼砲的福特Focus Wagon，動力達182匹馬力，因此被安排執行台7乙跑山道特...

影／颱風天失戀2男旗津放煙火 糟了！強風助燃燒毀2間房

高雄市旗津區一處無人空屋今天凌晨3時50分許突然竄火，消防局獲報後到場灌救，因強風影響，火勢耗時近1小時才撲滅，起初以為...

高市鳳山輸油管滲漏飄異味 民驚慌 軍方致歉

高雄市鳳山區前晚傳出異味，環保局測出有正庚烷化合物數值，查出軍方油料管輸油洩漏，經緊急關閉輸油管閥門，沖水稀釋後，直到昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。