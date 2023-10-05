獨／合法僅6輛！非法豪華靈車多到...殯葬業：直轄市只有高雄

不少喪家講求面子，舉辦告別式後，會租用豪華靈車來再送亡者走完「人生最後一哩路」，但有殯葬業者投訴，高雄大多數的豪華靈車都是非法車輛，根本不能上路。高雄區監理所表示，高雄目前僅6輛合法靈車，大多數的靈車都是非法靈車，經查獲都要依法告發。

投訴人表示，非法靈車多是利用賓士、寶馬、保時捷等豪華品牌的休旅車或轎車，2至3輛舊車或事故車拼裝加長，驗車無法過關，只好掛上原車牌或其他車牌，甚至根本不掛車牌就上路，有時還會行駛在高速公路上，根本就是活動的「幽靈車」，萬一發生意外，保險不理賠，對其他用路人來說，相當危險。

投訴人說，台南、新北等直轄市政府，對於非法靈車取締度高，殯葬業者都已經使用合法靈車，甚至還有業者花費數百萬元，購置合法進口的日本原裝Alphard來當靈車，「能看到非法靈車的直轄市，恐怕只剩高雄！」

記者依爆料人指示，在高雄市立殯儀館的停車場發現多輛非法靈車，除此之外還有車頂載著神像的「佛祖車」。有民眾說，靈車載運亡者走最後一程，「何必計較這麼多！」但也有人說，靈車沒有車牌，無法投保，開車時會刻意閃躲，否則撞上了保險無法出險，晦氣又破財。

高雄區監理所表示，高雄目前僅6輛合法靈車，廠牌分別是凱迪拉克、福斯 、克萊斯勒、瑞獅， 這些車輛通常本身就設計成靈車，或是車廂夠大，合法進口來台並通過監理單位檢驗過關，才能成為合法上路的靈車。

高雄區監理所指出，其他經過改裝加長的靈車，因為無法通過安全審驗，領不到牌照，殯葬業者通常亂掛車牌，或用花圈、死者照片遮擋車牌，規避警方查緝，如被查獲，會依法告發。