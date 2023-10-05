快訊

中颱小犬襲蘭嶼災情重！房子垮了、車子翻了 加油站油槍吹走了

氚濃度未超標！日本今早開始排放第二輪福島核汙水 預計17天排7800噸

颱風天買哪種菜最便宜？「這種菜」1包不用20元主婦們激推

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小犬颱風過境 台南清晨19歲男開車自撞電燈桿 1死2傷

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

小犬颱風來襲，台南清晨5時8分在和緯路五段與華平路口傳出自撞事故，19歲許姓男子開車，車內搭載林姓、方姓2名友人，一車3男沿和緯路五段外側車道西向東行駛，不慎自撞電燈燈桿後受困車內，經消防局救護人員搶救後送醫，許男傷重不治，2友人也送醫診療中。

台南市警二分局調查，許男當場沒有呼吸心跳，緊急送醫後仍宣告不治，經抽血檢測無飲酒情事。警方指出，同車2名乘客也送醫診療當中，詳細肇事原因仍待調查釐清。

今晨和緯路五段與華平路口傳出一起車禍，警消獲報後趕抵現場，發現一輛轎車自撞電燈燈桿，造成燈桿斷裂倒地，該輛馬自達轎車左側車頭及車腹嚴重扭曲、毀損，救護人員到場後發現車內有3人受困，在搶救後協助3人脫困。

其中，駕駛許男當場沒有呼吸心跳，救護車陸續將許男等3人緊急送往成大醫院、部立台南醫院急救，許男經搶救後仍不治，林、方兩男仍在診治當中。

警方調查，許男經抽血檢測無飲酒情事，詳細肇事原因仍待調查釐清。圖／讀者提供
警方調查，許男經抽血檢測無飲酒情事，詳細肇事原因仍待調查釐清。圖／讀者提供
許男所駕駛轎車自撞電燈燈桿，造成燈桿斷裂倒地，該輛馬自達轎車左側車頭及車腹嚴重扭曲、毀損。圖／讀者提供
許男所駕駛轎車自撞電燈燈桿，造成燈桿斷裂倒地，該輛馬自達轎車左側車頭及車腹嚴重扭曲、毀損。圖／讀者提供
駕駛許男當場沒有呼吸心跳，救護車陸續將車內3人緊急送醫，許男經搶救後仍傷重不治。圖／讀者提供
駕駛許男當場沒有呼吸心跳，救護車陸續將車內3人緊急送醫，許男經搶救後仍傷重不治。圖／讀者提供
台南清晨5時8分在和緯路五段與華平路口傳出自撞事故，一車3男不慎自撞電燈燈桿後受困車內，救護人員到場搶救，協助脫困送醫。圖／讀者提供
台南清晨5時8分在和緯路五段與華平路口傳出自撞事故，一車3男不慎自撞電燈燈桿後受困車內，救護人員到場搶救，協助脫困送醫。圖／讀者提供

延伸閱讀

小犬變瘋犬吹狂風 仁德幼兒園停車場40米車棚遭吹掀

小犬颱風在家門口 氣象署估從恆春半島或掠過南方近海向西移動

小犬襲蘭嶼災情重 房子垮了、車子翻了 加油站油槍吹走了

小犬狂風襲擊恆春半島電桿吹倒 屏東停電1.6萬戶搶修中

相關新聞

獨／合法僅6輛！非法豪華靈車多到...殯葬業：直轄市只有高雄

不少喪家講求面子，舉辦告別式後，會租用豪華靈車來再送亡者走完「人生最後一哩路」，但有殯葬業者投訴，高雄大多數的豪華靈車都...

小犬颱風過境 台南清晨19歲男開車自撞電燈桿 1死2傷

小犬颱風來襲，台南清晨5時8分在和緯路五段與華平路口傳出自撞事故，19歲許姓男子開車，車內搭載林姓、方姓2名友人，一車3...

高雄2男小犬夜歡唱 拆帳擺不平拿酒杯互K雙雙掛彩

謝姓男子和李姓男子昨晚颱風夜相約到高雄市一家小吃部歡唱，喝到今晨1時40分許，因包廂費如何分攤起口角，進而拳腳相向，還拿...

獨／譏有鋼砲警車卻沒能力開 警找Andy老爹賽車訓專抓山道猴

新北市警局上月獲鶯歌低調董座捐贈俗稱小鋼砲的福特Focus Wagon，動力達182匹馬力，因此被安排執行台7乙跑山道特...

影／颱風天失戀2男旗津放煙火 糟了！強風助燃燒毀2間房

高雄市旗津區一處無人空屋今天凌晨3時50分許突然竄火，消防局獲報後到場灌救，因強風影響，火勢耗時近1小時才撲滅，起初以為...

高市鳳山輸油管滲漏飄異味 民驚慌 軍方致歉

高雄市鳳山區前晚傳出異味，環保局測出有正庚烷化合物數值，查出軍方油料管輸油洩漏，經緊急關閉輸油管閥門，沖水稀釋後，直到昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。