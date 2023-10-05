小犬颱風過境 台南清晨19歲男開車自撞電燈桿 1死2傷

小犬颱風來襲，台南清晨5時8分在和緯路五段與華平路口傳出自撞事故，19歲許姓男子開車，車內搭載林姓、方姓2名友人，一車3男沿和緯路五段外側車道西向東行駛，不慎自撞電燈燈桿後受困車內，經消防局救護人員搶救後送醫，許男傷重不治，2友人也送醫診療中。

台南市警二分局調查，許男當場沒有呼吸心跳，緊急送醫後仍宣告不治，經抽血檢測無飲酒情事。警方指出，同車2名乘客也送醫診療當中，詳細肇事原因仍待調查釐清。

今晨和緯路五段與華平路口傳出一起車禍，警消獲報後趕抵現場，發現一輛轎車自撞電燈燈桿，造成燈桿斷裂倒地，該輛馬自達轎車左側車頭及車腹嚴重扭曲、毀損，救護人員到場後發現車內有3人受困，在搶救後協助3人脫困。