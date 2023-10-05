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高雄2男小犬夜歡唱 拆帳擺不平拿酒杯互K雙雙掛彩

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

謝姓男子和李姓男子昨晚颱風夜相約到高雄市一家小吃部歡唱，喝到今晨1時40分許，因包廂費如何分攤起口角，進而拳腳相向，還拿酒杯互丟，雙雙頭部掛彩；雖兩人互不提告，警方仍將2人依違反社會秩序維護法移送裁處。

警方調查，謝姓男子（45歲）與李姓男子（54歲）兩人交情好，昨趁小犬颱風夜晚，相約到高市三民區九如一路一家小吃部歡唱，兩人邊喝邊唱，酒過三巡，直到凌晨1時40分許。

謝、李兩男當時準備結帳離開，沒料，兩人卻因包廂費如何分攤發生口角，吵得不可開交之下，還拳腳相向，又很有默契地拿起桌上酒杯互砸向對方頭部。

轄區三民一警分局警方獲報趕抵，發現謝、李兩人頭部擦挫傷，了解兩人因包廂費拆帳問題起肢體衝突，雖兩人互不提告，但仍將兩人帶回查辦；警詢後，依違反社維法移高雄地院簡易庭裁處。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄謝姓和李姓2名男子颱風夜於三民區一家小吃部歡唱，因包廂費分攤之事起肢體衝突，雙雙掛彩，救護員到場檢傷。記者石秀華／翻攝
高雄謝姓和李姓2名男子颱風夜於三民區一家小吃部歡唱，因包廂費分攤之事起肢體衝突，雙雙掛彩，救護員到場檢傷。記者石秀華／翻攝
高雄謝姓和李姓2名男子颱風夜於三民區一家小吃部歡唱，因包廂費分攤之事起肢體衝突，雙雙掛彩，警方將李男帶回查辦。記者石秀華／翻攝
高雄謝姓和李姓2名男子颱風夜於三民區一家小吃部歡唱，因包廂費分攤之事起肢體衝突，雙雙掛彩，警方將李男帶回查辦。記者石秀華／翻攝
高雄謝姓和李姓2名男子颱風夜於三民區一家小吃部歡唱，因包廂費分攤之事起肢體衝突，雙雙掛彩，警方將謝男帶回查辦。記者石秀華／翻攝
高雄謝姓和李姓2名男子颱風夜於三民區一家小吃部歡唱，因包廂費分攤之事起肢體衝突，雙雙掛彩，警方將謝男帶回查辦。記者石秀華／翻攝

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