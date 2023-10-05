獨／譏有鋼砲警車卻沒能力開 警找Andy老爹賽車訓專抓山道猴

新北市警局上月獲鶯歌低調董座捐贈俗稱小鋼砲的福特Focus Wagon，動力達182匹馬力，因此被安排執行台7乙跑山道特別勤務，但山道猴獲知後譏稱就算警察有好車、沒駕駛能力也沒法開，新北警上月特地安排知名汽車達人Andy老爹為約40名員警受專業駕訓。

三峽警分局長許城銘表示，小鋼炮豐沛輸出動力滿足員警勤務所需，也藉道安訓練讓員警精進駕駛技能及人身安全。

新北市三峽警分局上月獲贈小鋼砲福特Focus Wagon，動力強勁因此被安排經常有山道猴跑山的台7乙線執行特殊勤務，但不少車友認為警方駕駛能力不足，就算有好車也沒有專業操車的能力。

為讓員警更熟悉車輛動能，三峽警分局上月下旬安排由汽車達人「Andy老爹」陳少承擔任活動講師，並由駕訓班規劃道安講習訓練，以員警值勤需求規劃學科與術科專業課程，福特六和並支援New Ford Focus和New Ford Kuga兩輛車做為訓練車，讓員警操車操個痛快。

分局採自由報名吸引約40名員警到場，從車輛結構及初步故障排除等知識講解，並讓員警實際上駕駛座透過高速繞錐及緊急煞停體驗，強化自身汽車防禦、防衛駕駛技術，降低員警值勤潛在風險。

參與講習的二橋派出所長張竣傑說，安駕講習兼顧理論及實務，親自坐上駕駛座手握方向盤更具同理心，把同事安全當作第一要務。偵查隊副隊長謝銘鴻表示，刑警駕駛偵防車面對突發攔截圍捕更危險，黑白巡邏車民眾會禮讓，但偵防車外觀與私車沒兩樣，因此安駕對於刑警格外重要。