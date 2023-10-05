獨／譏有鋼砲警車卻沒能力開 警找Andy老爹賽車訓專抓山道猴
新北市警局上月獲鶯歌低調董座捐贈俗稱小鋼砲的福特Focus Wagon，動力達182匹馬力，因此被安排執行台7乙跑山道特別勤務，但山道猴獲知後譏稱就算警察有好車、沒駕駛能力也沒法開，新北警上月特地安排知名汽車達人Andy老爹為約40名員警受專業駕訓。
三峽警分局長許城銘表示，小鋼炮豐沛輸出動力滿足員警勤務所需，也藉道安訓練讓員警精進駕駛技能及人身安全。
新北市三峽警分局上月獲贈小鋼砲福特Focus Wagon，動力強勁因此被安排經常有山道猴跑山的台7乙線執行特殊勤務，但不少車友認為警方駕駛能力不足，就算有好車也沒有專業操車的能力。
為讓員警更熟悉車輛動能，三峽警分局上月下旬安排由汽車達人「Andy老爹」陳少承擔任活動講師，並由駕訓班規劃道安講習訓練，以員警值勤需求規劃學科與術科專業課程，福特六和並支援New Ford Focus和New Ford Kuga兩輛車做為訓練車，讓員警操車操個痛快。
分局採自由報名吸引約40名員警到場，從車輛結構及初步故障排除等知識講解，並讓員警實際上駕駛座透過高速繞錐及緊急煞停體驗，強化自身汽車防禦、防衛駕駛技術，降低員警值勤潛在風險。
參與講習的二橋派出所長張竣傑說，安駕講習兼顧理論及實務，親自坐上駕駛座手握方向盤更具同理心，把同事安全當作第一要務。偵查隊副隊長謝銘鴻表示，刑警駕駛偵防車面對突發攔截圍捕更危險，黑白巡邏車民眾會禮讓，但偵防車外觀與私車沒兩樣，因此安駕對於刑警格外重要。
三峽警分局長許城銘表示，這次道安講習訓練活動透過靜態課程及車輛動態操作讓員警精進駕駛技能。分局獲贈的「小鋼炮」Focus Wagon ST-Line Vignale警車，豐沛輸出動力及操駕安定感滿足員警勤務所需，優異安規守護警察人身安全，深受員警一致好評。
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