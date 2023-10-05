快訊

中颱小犬滯留打轉 氣象署：將登陸恆春半島或通過南端近海

早晨財經速解讀／股債雙殺！房貸利率直衝8% 利率升這麼快 市場遲早出事？

虛擬遊戲助長暴力？電玩呈現的殘酷現實戰爭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／譏有鋼砲警車卻沒能力開 警找Andy老爹賽車訓專抓山道猴

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市警局上月獲鶯歌低調董座捐贈俗稱小鋼砲的福特Focus Wagon，動力達182匹馬力，因此被安排執行台7乙跑山道特別勤務，但山道猴獲知後譏稱就算警察有好車、沒駕駛能力也沒法開，新北警上月特地安排知名汽車達人Andy老爹為約40名員警受專業駕訓。

三峽警分局長許城銘表示，小鋼炮豐沛輸出動力滿足員警勤務所需，也藉道安訓練讓員警精進駕駛技能及人身安全。

新北市三峽警分局上月獲贈小鋼砲福特Focus Wagon，動力強勁因此被安排經常有山道猴跑山的台7乙線執行特殊勤務，但不少車友認為警方駕駛能力不足，就算有好車也沒有專業操車的能力。

為讓員警更熟悉車輛動能，三峽警分局上月下旬安排由汽車達人「Andy老爹」陳少承擔任活動講師，並由駕訓班規劃道安講習訓練，以員警值勤需求規劃學科與術科專業課程，福特六和並支援New Ford Focus和New Ford Kuga兩輛車做為訓練車，讓員警操車操個痛快。

分局採自由報名吸引約40名員警到場，從車輛結構及初步故障排除等知識講解，並讓員警實際上駕駛座透過高速繞錐及緊急煞停體驗，強化自身汽車防禦、防衛駕駛技術，降低員警值勤潛在風險。

參與講習的二橋派出所長張竣傑說，安駕講習兼顧理論及實務，親自坐上駕駛座手握方向盤更具同理心，把同事安全當作第一要務。偵查隊副隊長謝銘鴻表示，刑警駕駛偵防車面對突發攔截圍捕更危險，黑白巡邏車民眾會禮讓，但偵防車外觀與私車沒兩樣，因此安駕對於刑警格外重要。

三峽警分局長許城銘表示，這次道安講習訓練活動透過靜態課程及車輛動態操作讓員警精進駕駛技能。分局獲贈的「小鋼炮」Focus Wagon ST-Line Vignale警車，豐沛輸出動力及操駕安定感滿足員警勤務所需，優異安規守護警察人身安全，深受員警一致好評。

為讓員警更熟悉車輛動能，三峽警分局9月下旬由汽車達人「Andy老爹」陳少承擔任學科與術科專業課程講師。圖／三峽警分局提供
為讓員警更熟悉車輛動能，三峽警分局9月下旬由汽車達人「Andy老爹」陳少承擔任學科與術科專業課程講師。圖／三峽警分局提供
三峽警分局長許城銘表示， 小鋼炮豐沛輸出動力滿足員警勤務所需，也藉道安訓練讓員警精進駕駛技能及人身安全。圖／三峽警分局提供
三峽警分局長許城銘表示， 小鋼炮豐沛輸出動力滿足員警勤務所需，也藉道安訓練讓員警精進駕駛技能及人身安全。圖／三峽警分局提供
三峽警分局長許城銘(右)致贈汽車達人「Andy老爹」陳少承(中)感謝狀。圖／三峽警分局提供
三峽警分局長許城銘(右)致贈汽車達人「Andy老爹」陳少承(中)感謝狀。圖／三峽警分局提供
三峽警分局9月下旬以員警值勤需求規劃學科與術科專業課程，福特六和支援性能優異的New Ford Focus和New Ford Kuga擔任訓練活動用車，讓員警操車操個痛快。圖／三峽警分局提供
三峽警分局9月下旬以員警值勤需求規劃學科與術科專業課程，福特六和支援性能優異的New Ford Focus和New Ford Kuga擔任訓練活動用車，讓員警操車操個痛快。圖／三峽警分局提供

延伸閱讀

舞力全開！蔣萬安客串歌舞劇 模仿這句山道猴台詞超傳神

全貸沒力號？血多改編《航海王》版山道猴迷因 「航道猴子的一生」讓人男以理解

嚴防山道猴進化都市猴 板橋警強力取締揪25輛噪音車

狙擊山道猴子改裝車噪音 環境部全台127套聲音照相開抓

相關新聞

獨／譏有鋼砲警車卻沒能力開 警找Andy老爹賽車訓專抓山道猴

新北市警局上月獲鶯歌低調董座捐贈俗稱小鋼砲的福特Focus Wagon，動力達182匹馬力，因此被安排執行台7乙跑山道特...

影／颱風天失戀2男旗津放煙火 糟了！強風助燃燒毀2間房

高雄市旗津區一處無人空屋今天凌晨3時50分許突然竄火，消防局獲報後到場灌救，因強風影響，火勢耗時近1小時才撲滅，起初以為...

高市鳳山輸油管滲漏飄異味 民驚慌 軍方致歉

高雄市鳳山區前晚傳出異味，環保局測出有正庚烷化合物數值，查出軍方油料管輸油洩漏，經緊急關閉輸油管閥門，沖水稀釋後，直到昨...

高市議員收恐嚇信 寄信人冒名警政署長

高雄市議員李柏毅服務處昨天收到7封恐嚇信，附上槍彈照片，甚至還用警政署長黃明昭的名字寄恐嚇郵件，李稱前天在議會質詢高雄市...

誆就醫「落跑」 國一昨7車連環撞路口封閉全因他肇事

高雄昨天下午3時許，在國道1號北向368.1公里中正交流道出口處，發生7車撞成一團交通事故，當時自稱姓武的男子駕駛租來的...

影／老農受騙交款…車手拖行李箱「形跡可疑」 當場被查獲8捆百萬現鈔

南投縣名間鄉廖姓果農觀看影音平台理財節目，點取廣告加入LINE投資群組，竟提領800萬元現金交給「投顧營業員」，還好張姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。