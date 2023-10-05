影／颱風天失戀2男旗津放煙火 糟了！強風助燃燒毀2間房

高雄市旗津區一處無人空屋今天凌晨3時50分許突然竄火，消防局獲報後到場灌救，因強風影響，火勢耗時近1小時才撲滅，起初以為電線走火釀災，警方一查卻是人為縱火，迅速逮捕涉案的楊姓、吳姓男子，將依公共危險罪嫌移送法辦。

高雄市消防局今凌晨獲報空屋火警，派出13車23人前往搶救，受「小犬」颱風帶來的強風影響，火勢撲救難度增加，，直到4時29分才控制，約43分宣告撲滅，無人員受傷受困。

因附近最近新增電箱，附近居民懷疑是颱風造成電線走火，警方調閱監視器畫面，卻發現火警發生前有兩名可疑男子在附近徘徊，朝人為縱火展開偵辦。

約案發2小時後，鼓山警分局火速於5點45分在旗津一路與敦和街口，逮捕涉案楊姓（22歲）、吳姓男子（22歲），並起獲打火機一顆。

警方調查，楊男因感情受創，趁颱風夜與吳男駕車到旗津散心，在吳男建議下，由楊男藉由施放煙火來排解情傷，雖朝無人建築物施放，卻導致火災發生毀損2空屋，幸未造成人員傷亡。