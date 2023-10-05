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高市鳳山輸油管滲漏飄異味 民驚慌 軍方致歉
高雄市鳳山區前晚傳出異味，環保局測出有正庚烷化合物數值，查出軍方油料管輸油洩漏，經緊急關閉輸油管閥門，沖水稀釋後，直到昨天凌晨才解除危機，國軍第四作戰區昨上午發新聞稿說明，對輸油滲漏致歉。
高雄市環保局說，事發後調派沖吸車持續清除殘油，空汙小組到場監控空氣品質，對軍方輸送油料洩漏，產生惡臭，認為違反空汙法32條規定，裁處10萬元至500萬元罰鍰。
國軍第四作戰區表示，前天汽油洩漏異味，是第四作戰區所轄四支部鳳山油料分庫屏東作業組，實施油料管輸油，在鳳山區建國路二段及經武路口疑似油料洩漏，立即停止作業、關閉管線。
第四作戰區指出，經指派高階幹部赴現場掌握狀況、溝通協處，並採取封鎖現場、勘查及交通管制等安全措施，另通知中油公司開挖、查修管線，保障周邊地區及民眾安全，對輸油滲漏表示歉意，已積極執行後續維修，並協同地方政府確保安全無虞後再復工，確保輸油作業安全。
高雄市消防局前晚8時許接獲報案，指鳳山區建國二路與經武路口，聞到濃烈油味，派人車趕往處理，環保局也接獲里長反映，派員到場偵測氣體，測出正庚烷數值，才查出軍方管線洩漏油料，通知軍方及中油橋頭供油中心關閉輸油閥門，直到昨天凌晨才解除危機。
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