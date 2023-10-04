誆就醫「落跑」 國一昨7車連環撞路口封閉全因他肇事

高雄昨天下午3時許，在國道1號北向368.1公里中正交流道出口處，發生7車撞成一團交通事故，當時自稱姓武的男子駕駛租來的轎車行駛輔助內側車道時，疑因未保持安全距離，追撞前方陳男所駕駛的轎車釀禍，但這名肇事者經救護員送至醫院後，竟擅自離去，警方呼籲他盡快到案說明。

國道公路警察局指出，岡山分隊處理員警抵達事故現場前，救護車已載送肇事者前往國軍802醫院診治，但他抵達醫院後，隨即離開院區，不知去向。

這起事故，總共造成6輛轎車連環碰撞車損，另有一車，則是在6車追撞時，被其中車輛噴飛的零件無辜砸中，由於肇事者所駕駛的車輛是租賃車，警方因未能聯繫上他，只好轉向聯繫該車所屬租車公司請求資料提供，並比對當時救護車相關影像，目前已初步鎖定肇事者身分，持續追查。