誆就醫「落跑」 國一昨7車連環撞路口封閉全因他肇事
高雄昨天下午3時許，在國道1號北向368.1公里中正交流道出口處，發生7車撞成一團交通事故，當時自稱姓武的男子駕駛租來的轎車行駛輔助內側車道時，疑因未保持安全距離，追撞前方陳男所駕駛的轎車釀禍，但這名肇事者經救護員送至醫院後，竟擅自離去，警方呼籲他盡快到案說明。
國道公路警察局指出，岡山分隊處理員警抵達事故現場前，救護車已載送肇事者前往國軍802醫院診治，但他抵達醫院後，隨即離開院區，不知去向。
這起事故，總共造成6輛轎車連環碰撞車損，另有一車，則是在6車追撞時，被其中車輛噴飛的零件無辜砸中，由於肇事者所駕駛的車輛是租賃車，警方因未能聯繫上他，只好轉向聯繫該車所屬租車公司請求資料提供，並比對當時救護車相關影像，目前已初步鎖定肇事者身分，持續追查。
據悉，該肇事者涉及疑未保持行車安全距離及肇事逃逸等違規部分，可依違反道路交通管理處罰條例，最重可處3000元罰鍰，另逃逸者吊扣駕照最多3個月，若肇事致人，將吊銷其駕照。警方指出，待對方到案說明確認事證後，將依規定製單舉發。
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