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影／老農受騙交款…車手拖行李箱「形跡可疑」 當場被查獲8捆百萬現鈔

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣名間鄉廖姓果農觀看影音平台理財節目，點取廣告加入LINE投資群組，竟提領800萬元現金交給「投顧營業員」，還好張姓車手拖著行李箱走在鄉下形跡可疑，被警方及時查獲，從行李箱取出8捆百萬現鈔讓員警相當意外，居民也震驚原來「好野人在名間」。

南投警分局調查，張姓車手（32歲）穿上班族服裝，假裝成投顧公司營業員，從被害人家中拿走800萬元現金，裝在行李箱後離開，因為他夜間獨自走在小巷，居民覺得相當可疑，向新佳派出所報警。

員警盤查身分，張姓車手自稱是營業員，到客戶家中協助投資，並自行打開行李箱，員警看到一整箱現金也十分訝異，但對客戶身分和鉅款來源，他卻支支吾吾，警方懷疑他是詐騙集團成員，將他帶回派出所查證。

經過清點，行李箱內共有800萬元現金，拆分為8捆100萬元，都是由金融機構領出，張男身上有多張投資公司服務證，查證他並非營業員，調閱相關資料查出被害人身分。

警方通知廖姓農民到派出所指認，沒想到廖姓農民堅信自己並未被騙，警方苦口婆心解釋並說明疑點，他才相信自己受騙。

廖姓農民說，他是在影音平台觀看理財節目，點取廣告連結加入LINE投資群組，因為節目都是知名理財專家，他沒察覺是詐騙，且認為只要配合投資，一定能獲取高額獲利，因此，由營業員專人服務，將800萬元帶回公司投資。還好警方鍥而不捨，才保住800萬元鉅款，偵詢後將張嫌依詐欺、洗錢防制法移送南投地檢署，並追查幕後詐騙集團。

名間鄉長陳翰立到新佳派出所感謝員警機警，但最讓人意外的是，廖姓農民生性低調，卻一次拿出800萬元鉅款，讓居民驚訝他財力雄厚「人不可貌相」。

南投警分局提醒民眾，不要輕信網路來路不明投資群組、通訊軟體等訊息，任何網路投資理財，可撥打165反詐騙專線或110查證，以免受騙。

南投警分局查獲詐騙車手，取出800萬元現金。圖／南投警分局提供
南投警分局查獲詐騙車手，取出800萬元現金。圖／南投警分局提供
張姓車手身上有多張投資公司服務證，藉此取信廖姓果農。圖／南投警分局提供
張姓車手身上有多張投資公司服務證，藉此取信廖姓果農。圖／南投警分局提供
廖姓果農提領800萬元現金給「營業員」，還好警方即時攔阻追回鉅款。圖／南投警分局提供
廖姓果農提領800萬元現金給「營業員」，還好警方即時攔阻追回鉅款。圖／南投警分局提供

行李箱 詐騙集團 營業員 理財 車手

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