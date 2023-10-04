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網路假投資詐181萬 台東警破獲詐騙集團逮19人

中央社／ 台東縣4日電

台東陳姓男子遭詐騙集團利用「假投資」騙取新台幣181萬元，台東縣警察局成功分局循線破獲，陸續逮捕19名成員移送地檢署偵辦。

台東縣警察局成功分局今天發布新聞稿表示，陳男在網路尋找投資訊息，而加入不詳詐騙集團成員LINE好友，詐騙集團提供假投資網頁給陳男，佯稱投資「穩賺不賠，保證獲利」，陳男不疑有他，於3個月之間，陸續加碼投資匯款52筆，共新台幣181萬元。

陳男向成功分局報案，警方立即成立專案小組追查金流動向及詐騙集團成員，於今年8月兵分多路至台北、新北、桃園及新竹等地區陸續將集團成員查緝到案，並溯源追查到「轉帳水房」等關鍵角色及負責將下層（人頭帳戶、車手）匯入款項轉為虛擬通貨人員。截至9月底陸續逮捕此集團共19名成員，日前移送台東地檢署偵辦。

詐騙集團 台東 車手

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