飯店小巴駕駛疑超車不慎連環撞 左腿骨折送醫

中颱小犬暴風圈觸陸，花蓮出現強風與間歇性降雨。一家飯店的小巴士載客人到花蓮車站後，返程行經吉安鄉南濱路一段時，疑似超車失控，先撞中央分隔島再撞燈桿，波及路邊貨櫃屋，李姓駕駛左腿骨折卡在駕駛座上，警消獲報後趕往搶救，將他救出送醫，詳細車禍原因由警方調查釐清。

今天下午2時35分左右，41歲李姓男子駕駛遠雄悅來大飯店的小巴，載送完客人後要返程往飯店，於南濱路一段北往南方向行駛。由於天雨路滑，小巴疑似超車失控先撞分隔島再撞燈桿，波及路邊貨櫃屋，不但導致燈桿斷裂倒塌，一旁的貨櫃屋也被撞得凹陷，還讓貨櫃屋內43歲周姓女子左手挫傷，李男更是卡在駕駛座上動彈不得。

根據車禍現場照片，遠雄悅來大飯店的小巴因自撞，車頭幾乎全毀，消防人員緊急用器具破壞車體，於下午3時30分許救出李男，傷勢經檢視為左腿骨折，緊急送慈濟醫院診治，無生命危險。