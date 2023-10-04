店門落差設斜坡違法！市府要求新北店家拆除 議員盼先改善人行環境

新北有不少住商混合區域1樓店面與道路有高低落差，為方便出入與進出貨，民眾常私設斜坡，斜坡入侵道路已違法，新北市近日有不少店家收到市府要求拆除斜坡道公文，民代認為，市府不思改善路面落差，或設置無障礙坡道，卻要先開罰民眾，反而是擾民。

新北市養工處說，人行道、側溝遭沿街住戶私設斜坡道，不僅阻礙通行安全，更會影響到排水，為免因行人或車輛碰撞路障發生事故，才會發文要求民眾拆除，若不能自行改善，市府將依序排拆。依「市區道路條例」可罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰，若依「公路法」可罰6萬元以上、30萬元以下罰緩。

市議員張嘉玲指出，台灣被國際媒體稱作「行人地獄」，包括樹木竄根破壞人行道、電箱矗立人行道等，都是對新北推行無障礙空間最大的諷刺。

張嘉玲說，工務局近期發出多則公文，要求中和區立德街、圓通路、員山路等範圍店家，如有在路旁設置坡道、階梯、平台都已違法，不拆就要開罰；張直言「不教而殺為之虐」，無障礙空間做不好，也未就路面落差提供配套，卻要開罰店家，反造成民眾通行困擾。

市府應先宣導輔導，並成立跨局處單位、諮詢專家學者，統籌新北市行人路權遭遇的所有問題，以利整體改善人行道的通行品質。

記者今實地前往圓通路，正值下午，加上颱風來臨，有營業店家不多，確實看到很多店家前方有自行設置斜坡銜接到馬路，有些已破爛不堪，甚至影響排水。

業者李先生說，店家及馬路間高低落差太大，才自行鋪設斜坡方便卸貨，長者及輪椅族也能藉此走上人行道與騎樓，免於走上馬路，險象環生。

李男說，很多斜坡都超過50年，市府一紙公文下來就說要拆，要求在10月25日前完成拆除，細節也沒講清楚，「今天不是不能拆，但沒有相關配套，讓整條路商家怨聲載道」。

員山地區也碰到類似問題，員山里長藍國鐘說，是有接到店家陳情，提到市府要求拆掉斜坡，他們也希望不要拆，養工處有來看過，預計18日就會拆除。

新北市養工處長簡必琦說，私設斜坡道不僅入侵道路阻礙通行，更影響排水，才會通知住戶在期限內自行改善，新北各地都有相關檢舉與巡查發現的案例，主要集中在人口多的都會區，雙和地區、板橋、三蘆等地都有，但他坦言開罰案例少，主因就是「找不到行為人」，很多斜坡設置時間已不可考，難查出是誰設置。

他強調，若真的有斜坡需求，民眾或店家可依新北市府辦理橫越人行道斜坡道設置申請要點，向區公所申請合法設置斜坡道。