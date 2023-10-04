誤信土地投資就有大額利益 2婦女險被騙…警攔阻320萬

74歲王姓婦女誤信投資詐騙電話，2日上午前往郵局欲提領200萬元，行員發現有異向警方報案；無獨有偶，同日下午永康中正南路某銀行，也傳出39歲梅姓女子，稱要在越南購買土地投資，欲領120萬元。員警分別向王女、梅女告知相似詐騙案例為「假投資真詐財」老套手法，單日成功攔阻320萬元。

王姓婦人2日上午9點前往永康中華路郵局要提領200萬元，不過行員發覺提領金額大，隨即向警方報案。王女向警方透露，日前接獲到未顯示來電對方劈頭就稱有個可以投資獲利的機會，只要她先到銀行領錢後，再轉往其他銀行匯款作為投資就能獲利。王更說，對方還教她如果提領過程遇到行員阻擋，就再改口要設定約定戶轉帳。

無獨有偶，同日下午永康中正南路某銀行，39歲梅姓婦人臨櫃欲提款120萬，行員除了關懷提問為何要提領龐大金額外，更向警方報案。梅女向警方表示，要在越南購買土地投資用，要轉帳到其他銀行當投資帳戶，不過梅女說詞反覆不定，員警判斷為「假投資真詐財」的老套詐騙手法。

永康警分局表示，員警對兩名女子勸說，不厭其煩地解釋為常見詐騙手法，更上網搜尋相關案例給王、梅女觀看，兩人才驚覺受騙，雙雙放棄提款念頭，單日成功阻詐，保住兩名女子血汗錢共320萬。

永康警分局長甘炎民指出，今年為止已成功攔阻144件詐欺案，攔阻金額已累計4千多萬元，而被害類型為投資詐欺211件位居第一。呼籲民眾遇有高報酬、低風險的投資機會，別急著匯款，應提高警覺，冷靜詳細評估多聽建議或向警察機關查證。