嘉義酒駕男自撞橋墩 轎車墜6米溪床
43歲王男今早上8點多酒駕，行經嘉義縣中埔鄉嘉135-3線忠全橋，衝撞橋上護欄，翻落墜6米深溪床，所幸自行脫困於溪邊草叢待救，頭部及身體多處擦挫傷，送醫治療；警方依公共危險案函請嘉義地檢署偵辦，詳細肇事原因仍待調查釐清。
中埔警分局表示，早上8時23分獲報，嘉135-3線忠全橋發生一車輛掉落橋下事故，警方立即趕赴現場發現一轎車已掉落橋下，該男駕駛已自行脫困至溪邊草叢堆上待救護，警方協助該駕駛上救護車送醫。
警方初步調查，王男自駕轎車沿中埔鄉嘉135-3線南往北方向行駛至忠全橋，疑精神不濟，不慎自撞橋上護欄，跌落橋下約6公尺深的裸露溪床上，造成頭部及身體多處擦挫傷，無生命危險，經查王男酒測值超標，待出院後，通知到案說明，並依公共危險案函請嘉義地檢署偵辦，另詳細肇事原因仍有待調查釐清。
嘉縣消防局表示，08時26分獲報中埔鄉石弄村橋下發生車禍事故，派遣中埔16、中埔91、三和71及三和91前往，到場發現一轎車掉落約6米深橋下，43歲男傷者身體多處擦挫傷，意識清楚，由中埔91車將傷者送往嘉義基督教醫院診治。
中埔分局呼籲，飲酒切勿存僥倖心態強行上路，應搭乘計程車或指定親友駕駛，以確保自己以及所有用路人之行車安全，避免造成生命危害及交通事故發生。
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