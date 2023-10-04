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偷4萬香油錢「繳小孩學費」 高雄鴛鴦大盜落網遭判刑

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄去年4 月中，旗山區一對鴛鴦大盜徒手竊取私人宮廟的香油錢箱，經陳姓廟主發現後報案，經警方調閱監視器後，發現黃姓男子與王姓女子涉嫌重大，經警約談到案後，黃、王坦承犯行，但原本箱內的4萬元花到僅剩5千元現金，法院依竊盜罪黃男判刑1年1月，王女判刑1年。

據了解，去年4月14日下午6時許，黃男騎車載著王姓女友，行經陳姓女子所經營的私人宮廟玄武堂時，兩人見四下無人，竟覬覦廟內香油錢，由黃男騎機車在外接應，王女下車大膽徒步入玄武堂內，抱走香油錢箱後，搭乘黃男機車離開現場，而過程全被監視器完整錄下。

不過，4月19日，黃、王二人面對警詢，口徑一致，王女將罪責全攬在自己身上，並否認黃男接應她載離現場；黃男指出，當天自己在嘉義考乙級烹飪檢測，對此，警方不敢大意，循線調閱監視器看個仔細，並查證黃男當時的手機定位，確認監視器畫面中的駕駛，正是黃男無誤。

由於，該私人宮廟為陳姓廟主自宅隔出來的空間，一般人無法隨意進出參拜，黃、王二人觸犯侵入住宅竊盜罪，橋頭地院刑事庭法官審酌，黃、王二人任意侵入他人住宅，分工竊取財物，另衡以王淑嫻犯後雖始終坦承自身犯行，並表示已將3萬5000元的香油錢繳交小孩學費，反觀黃男犯後飾詞狡辯。

法官依兩人一切具體情狀，分別量處黃男判刑1年1月，王女判刑1年；至於，香油錢3萬5000元仍須被追徵沒收。

監視器 竊盜 嘉義

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