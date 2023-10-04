颱風小犬逼近 北市松山區2路樹傾倒未釀傷亡

颱風小犬持續逼近台灣，北市今天風雨逐漸增強，松山區新東街、延壽街口和民生東路5段陸續發生路樹傾倒事件，所幸都無人受傷，警方獲報到場立刻管制交通，並通報公園處處理。

台北市警察局松山分局今天陸續接獲通報轄內有路樹傾倒事件，轄下三民派出所上午10時許獲報，新東街、延壽街路口有棵直徑近50公分、高約4層樓的路樹突然傾倒，立即派員到場處理，所幸無人傷亡，但現場停放的一輛機車被壓到，經車主事後檢查並無損壞。

員警現場管制往來車輛以避免發生危險，並迅速恢復現場道路暢通，同時通知台北市公園處到場移除路樹。

緊接著，警方下午1時許又接獲通報，指民生東路5段有棵路樹傾倒並緊靠隔壁建物，樹高和直徑大小類似上述案件，並無人受傷和財損，到場員警立即拉封鎖線和維持交通秩序，並通報公園處處理。

松山分局表示，颱風小犬來勢洶洶，將持續關注並迅速處理各種災情，全力投入防災工作，以確保民眾安全。