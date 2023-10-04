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明揚大火釀10死為鑑 苗栗縣府今啟動危險物品聯合稽查

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

屏東明揚國際工廠大火後，苗栗縣也引以為鑑，消防局在縣務會議專案向縣長鍾東錦報告相關作為，全縣列管公共危險物品場所，儲存氧化固、液體，及自反應物質、有機過氧化物等，縣府今天上午啟動聯合稽查，其中國寶公司一棟獨立廠房貯存數桶第五類的「硝化纖維素」，確認符合安全規範。

根據苗栗縣消防局統計，全縣列管6大類危險物品達管制量以上有170家，30倍以上管制量有70家，其中使用公共危險物品第3類禁水性物質有7家、第5類有機過氧化物場所有3家。

消防局長匡夢麟說，各廠區化學品種類、數量、位置平面圖及搶救必要資訊，今年7月已經建置完成，並設立雲端系統，現場救災人員、119指揮中心人員能即時同步取得，充分掌握有利救災效能。

他同時呼籲業者，應善盡自己財產自己保護的概念，平時應落實公共危險物品保安監督自主檢查、各項消防安全設備維護及自衛消防編組演練，以強化災害預防功能；當發生災害時，運用H-CARD及化學雲查詢系統，先瞭解廠房內存放的危險物品種類、數量及位置等，由指揮官調閱圖資和搶救所需資料，並選擇合適的滅火方式，在面臨災害事故時迅速反應。

縣府今天上午啟動聯合稽查，其中國寶公司一棟獨立廠房貯存數桶第五類的「硝化纖維素」，確認符合安全規範。圖／苗栗縣政府提供
縣府今天上午啟動聯合稽查，其中國寶公司一棟獨立廠房貯存數桶第五類的「硝化纖維素」，確認符合安全規範。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 鍾東錦

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