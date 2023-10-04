影／賓士擦撞淡海輕軌列車 網虧：恭喜！上次案例求償40萬

淡海輕軌昨晚與汽車發生擦撞，賓士車女駕駛自稱停等專用號誌準備迴轉，但現場發現她的車已超出標線範圍，甚至已經開到軌道黃色警戒區內。記者林昭彰／翻攝

新北市淡海輕軌昨晚發生列車與汽車擦撞事故，1名27歲陳姓女子駕駛賓士轎車在淡海新市鎮，準備從路口向左迴轉時被撞上，赫見是龐然大物輕軌列車。網友虧爆：「恭喜這位賓士車主，按照上次案例輕軌求償40萬，國庫大感謝！」

據了解，淡海輕軌末端4座平面車站之間，採軌道與道路併行方式，也就是列車與一般車輛各依標誌、標線、號誌共用道路行駛，各路口設有汽車左轉專用道、專用號誌燈。

陳姓女子昨晚6時許開車沿濱海路一段直行，在義山路口準備向左越過軌道迴轉，被左後方同向併行準備進站的列車擦撞到車頭，雙方車速都不快，迅速停下。

警方獲報趕抵，確認雙方駕駛無飲酒、車上無人受傷，先協助輕軌乘客下車疏散，現場依普通交通事故繪測處理，晚間6時56分排除，恢復正常通車。

路過民眾拍照上傳臉書社團，戲稱「當賓士愛上輕軌」，引發網友熱議，許多人質疑汽車「未依專用號誌燈亮就轉彎」、「輕軌的速度己經很慢很慢了還會撞到還真厲害」，也有人直指上次相同案例的肇事汽車被捷運公司求償40萬元。

昨天肇事的賓士車陳姓女駕駛則向警方供稱，當時她是準備迴轉，將車挪移到停等標線區域等候號誌變換，可能車頭太突出才與列車擦撞。但員警在現場發現她的車已經超出標線範圍，甚至已經開到軌道黃色警戒區內，詳情有待進一步鑑定調查。

而上次發生輕軌與汽車擦撞是2019年6月29日凌晨，也在相同路口，1輛計程車未依號誌違規左轉，與行駛中的列車發生擦撞，同樣無人受傷，雖然當時警方依道路交通處罰條例對計程車司機開罰600元，但新北捷運公司認為不符比例原則。

因為輕軌發生交通事故的社會成本很高，停駛影響營運及乘客權益，且1輛列車造價約1億元，零件與外觀受損修復費用將近40萬元，據此向肇事計程車司機求償。