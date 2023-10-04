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男2萬賣帳戶提款卡放寄物櫃 下單外送卻被舉報栽了

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

32歲賴姓男子因缺錢花用，涉嫌以2萬元代價將他申請的銀行提款卡賣給詐騙集團後，依指示將提款卡寄放在台南轉運站寄物櫃，並下單委託外送員到寄物櫃領取提款卡 。外送員警覺有異報警法辦，員警昨天約談賴到案，警詢後依洗錢防制法罪嫌函送南檢法辦。

台南市警五分局北門派出所員警， 9月15日接獲劉姓外送員報案，他表示APP訂單指示他到寄物櫃領取提款卡，機警的劉姓男外送員覺得非常可疑，判斷可能是詐騙包裹，因此向警方報案。

北門派出所員警獲報後趕赴現場，會同外送員將寄物櫃打開，發現寄物櫃內放置1張金融提款卡。員警昨天循線通知賴姓（32歲）卡片持有人到案說明，會同員警將卡取出追查。

警方調查，賴姓男子於臉書上尋找兼職工作，見網路上發布貼文邀請加入LINE ID後，雙方約定以2萬元代價收購提款卡，賴依詐騙集團指示於9月15日將卡放置到寄物櫃內，並將寄物櫃密碼拍照提供給詐騙集團，所幸機警快遞員報警及時攔阻，避免更多民眾受害，全案依洗錢防制法罪嫌究辦。

台南市警五分局長陳宇桓表示，詐騙集團手法不斷翻新，為製造斷點，降低旗下車手被警查獲風險，於是利用外送、快遞平台，由外送員代取，想讓外送快遞員或多元計程車成為取簿車手。提醒代送業者要提高警覺，勿淪為詐騙集團工具。

陳宇桓說，政府今年已修法通過，民眾無正當理由不得將帳戶、帳號交付、提供給他人使用，民眾若變賣帳戶或帳號等，最重可處3年有期徒刑。不僅要負幫助詐欺刑事責任，並要面對詐欺被害人的鉅額求償，切勿為之。

警方在寄物櫃內查扣人頭提款卡，依法究辦。記者黃宣翰／翻攝
警方在寄物櫃內查扣人頭提款卡，依法究辦。記者黃宣翰／翻攝
賴姓男子涉嫌販賣人頭帳戶（中），經員警約談到案後法辦。記者黃宣翰／翻攝
賴姓男子涉嫌販賣人頭帳戶（中），經員警約談到案後法辦。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 台南 詐欺 洗錢 LINE

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