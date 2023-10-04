芭比Q了...台中女騎士為閃公車 金錢豹前撞千萬賓利

台中市知名酒店金錢豹店門前，昨天中午發生一起車禍，一名妙齡女子騎機車疑為閃避前方停靠的公車，不慎撞上前方行駛中的千萬賓利名車，警方到場調查，雙方都無酒駕情事，初判是未注意車前釀禍，車商表示，根據照片毀損狀況，維修費用約40萬元。

經查，陳姓女子（28歲）昨天中午騎電動機車行經西屯區台灣大道二段，鄰近金錢豹酒店時，疑為閃避前方停靠的公車，而不慎碰撞前方同行向、由陳姓男子（53歲）駕駛的千萬賓利名車，造成賓利右後保桿有破裂。

第六警分局到場調查，雙方駕駛都無酒駕情事，不過陳女腿部有輕微擦挫傷，陳男無受傷，但賓利與機車都有些微毀損痕跡，初判是未注意車前狀況釀禍。

中華民國汽車鑑價協會理事長黃健泰說，根據媒體提供的相片目測，該輛賓利車的後保桿有破裂，初估維修費用至少在30萬元至40萬元間，詳細的維修費用，仍需看到實車的毀損狀況後，才能準確估計維修費用。