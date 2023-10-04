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影／借三萬五遲遲不還 債主撂6人新莊民宅潑漆油縱火

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

韓姓男子向胡男借款3萬5千元卻遲遲不還，這個月2日深夜胡男撂來3車共7人，來到韓男位於新北市新莊區住處叫罵「還錢！不要不還錢！」還在三、四樓樓梯間潑灑汽油點火後才逃逸，所幸火勢沒有延燒現場無人受傷。警方受理循線於翌日凌晨逮捕7人依法究辦。

據了解，韓姓少年（17歲）與胡姓男子（19歲）一年多前透過朋友介紹認識遂成朋友。今年8月初韓少缺錢花用向胡男借款3萬5千元應急，上個月月底他多次向韓少催討不成，韓少又斷去聯繫，氣的胡男於這個月2日深夜近12時許，找來另6人分乘3輛汽車來到韓少位於新北市新莊區昌盛街住處討錢。

當天眾人開車抵達，先在韓少住處樓下叫囂嗆罵「韓xx還錢！不要不還錢！」過程中還拿起路旁寫有「禁止停車」鐵圍欄，往一樓雨遮砸去當場破損，另名翁姓少年 （14歲）拿著裝有汽油的寶特瓶，衝進韓少住處三、四樓樓梯間，四處潑灑旋即點火後，眾煞才開車離去。

案經轄區新莊警方獲報，調閱監視器畫面以車追人鎖定胡男等7人，於翌日凌晨2時許，同步在新北市新莊、鶯歌攔截逮捕主嫌胡男、翁少、劉男（27歲）、洪少（16歲）、郭男（18歲）、吳男（21歲）、丁男（26歲）到案說明，警詢後依公共危險罪嫌將翁、洪兩少函送少年法庭，其餘連主嫌胡男在內移送法辦。檢察官複訊後裁定胡、吳、丁3男限制住居，劉、郭兩男飭回。

胡男撂3車共7人到新北市新莊區討錢不成，潑灑汽油點火旋即逃逸，警循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
胡男撂3車共7人到新北市新莊區討錢不成，潑灑汽油點火旋即逃逸，警循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
胡男撂3車共7人到新北市新莊區討錢不成，潑灑汽油點火旋即逃逸，警循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
胡男撂3車共7人到新北市新莊區討錢不成，潑灑汽油點火旋即逃逸，警循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
胡男撂3車共7人到新北市新莊區討錢不成，潑灑汽油點火旋即逃逸，警循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
胡男撂3車共7人到新北市新莊區討錢不成，潑灑汽油點火旋即逃逸，警循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
胡男撂3車共7人到新北市新莊區討錢不成，潑灑汽油點火旋即逃逸，警循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
胡男撂3車共7人到新北市新莊區討錢不成，潑灑汽油點火旋即逃逸，警循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

監視器 檢察官 縱火

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