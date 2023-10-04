影／借三萬五遲遲不還 債主撂6人新莊民宅潑漆油縱火

韓姓男子向胡男借款3萬5千元卻遲遲不還，這個月2日深夜胡男撂來3車共7人，來到韓男位於新北市新莊區住處叫罵「還錢！不要不還錢！」還在三、四樓樓梯間潑灑汽油點火後才逃逸，所幸火勢沒有延燒現場無人受傷。警方受理循線於翌日凌晨逮捕7人依法究辦。

據了解，韓姓少年（17歲）與胡姓男子（19歲）一年多前透過朋友介紹認識遂成朋友。今年8月初韓少缺錢花用向胡男借款3萬5千元應急，上個月月底他多次向韓少催討不成，韓少又斷去聯繫，氣的胡男於這個月2日深夜近12時許，找來另6人分乘3輛汽車來到韓少位於新北市新莊區昌盛街住處討錢。

當天眾人開車抵達，先在韓少住處樓下叫囂嗆罵「韓xx還錢！不要不還錢！」過程中還拿起路旁寫有「禁止停車」鐵圍欄，往一樓雨遮砸去當場破損，另名翁姓少年 （14歲）拿著裝有汽油的寶特瓶，衝進韓少住處三、四樓樓梯間，四處潑灑旋即點火後，眾煞才開車離去。