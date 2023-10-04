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影／愛上同1男...2女爭風吃醋 高職女揪6友圍毆情敵還錄影
就讀國中的少女小娟與就讀高職的少女小慧因喜歡上同一名男子，雙方爭風吃醋進而在網路上互嗆。昨天晚間雙方相約在板橋區1間飛鏢店外談判，不料小慧竟找來6名友人助陣，7人在路邊圍毆小娟導致小娟雙膝擦傷。海山警方趕抵鎖定犯案少女身分漏夜將涉案的7人逮捕，詢後依少年事件處理法及傷害罪嫌送辦。
據了解，帶頭動手的的16歲少女小慧目前就讀某高職，與被毆打的14歲小娟認識同1名男子，雙方因搶男友爭風吃醋，小慧於是在網路上發言嗆小娟，引發2人互嗆，雙方於是相約昨天晚間9時在板橋區民生路1間飛鏢店外談判。
小娟昨天晚間獨自赴約，不料小慧竟找來6名友人到場助陣，雙方見面後談判破裂，小慧等7人竟動手圍毆小娟，不但拳打猛踹還扯髮將小娟推倒在地，導致小娟雙膝擦傷，小慧逞凶時還叫同夥將打人過程影片拍下PO網。
轄區海山警方獲報趕抵時，動手的7人均已逃離現場。警方調閱監視器以車追人，循線將小慧等7人逮捕帶回警局。詢後將依少年事件處理法及傷害罪嫌將7人移送新北地院少年法庭偵辦。
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